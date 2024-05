Weer twee aanhoudingen voor gewelddadige overval op juwelier

De politie heeft woensdag opnieuw twee mannen aangehouden voor een gewelddadige overval op een juwelier in Roosendaal. Bij de overval in mei 2022 werd juwelier Yahya Bahcecioglu bedreigd met een zwaard terwijl de dieven de vitrines kapot sloegen. Twee andere verdachten in deze zaak zaten al vast.

Bij de juwelier werd op 11 mei 2022 aangebeld. Met een knop achter de balie opende hij de voordeur. In plaats van een klant, renden op dat moment twee gemaskerde mannen zijn zaak binnen. En vervolgens werd het levenswerk van Bahcecioglu in minder dan dertig seconden vernield. Een derde handlanger hield mensen op straat op afstand door een wapen op ze te richten. Binnen werd Bahcecioglu door het zwaard in zijn vingers geraakt. Met de hamer sloeg een van de mannen op zijn schouder. Toen de juwelier een prullenbak naar de overvallers gooide en een schaar erbij pakte, sloegen ze op de vlucht.

In onder meer de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht werd aandacht voor de overval gevraagd. Dat leverde veel tips op. Scooters in brand gestoken

Na de overval reden de daders, met hun bivakmutsen nog op, op twee scooters de hoek om over het fietspad de Laan van Brabant in. Op het Molenbeekpad in het buitengebied van Roosendaal werden de twee scooters in brand gestoken.