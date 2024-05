Kerstenteler Janny kan door nu bestrijdingsmiddel toch wordt toegestaan

Kersentelers zijn enorm opgelucht. Landbouwminister Piet Adema heeft woensdag toch een vrijstelling gegeven voor het gebruik van de middelen Exirel en Tracer in 2024. De bestrijdingsmiddelen beschermen de kersen tegen de zogenoemde suzuki-fruitvlieg, die eitjes in de kersen legt. Zonder deze middelen mislukt de oogst zeggen de telers, die vreesden voor hun toekomst. "We zijn heel dankbaar, maar hebben wel meer tijd nodig voor een alternatief om de kersen te beschermen", zegt Janny Verschure van De Kersenhof in Raamsdonk.

Verschure bezocht 26 april met een groep kersentelersvrouwen een debat in de Tweede Kamer over het verbod. Ze was echt bang dat ze moest stoppen met haar bedrijf. "De motie van de BBB om de twee middelen toch toe te staan, werd aangenomen door de Tweede Kamer dus we hadden goede hoop. Ook omdat de landbouwminister best begripvol was", vertelt de teelster. "Mooi dat die goede hoop nu ook in goede daden zijn omgezet." Ze gebruikt zelf ook Exirel en Tracer om haar kersen tegen de vliegjes te beschermen. "We hopen op een betere manier om onze gewassen te beschermen, maar onderzoek daarnaar duurt vaak jaren. De suzuki-fruitvlieg is een inheemse soort en heeft geen natuurlijke vijanden", legt Verschure uit

"Er is geen plan B om de kersen te beschermen."

Ze hoopt daarom ook dat de kersentelers de middelen mogen blijven gebruiken tot er een beter alternatief is. "We hebben namelijk geen plan B om onze gewassen te beschermen. De suzuki-fruitvlieg is ook nog maar zo'n tien jaar in Nederland." Kersenteler Gina van der Linden legde eerder aan Omroep Brabant uit hoe frustrerend het is als je de bestrijdingsmiddelen niet mag gebruiken:

Verschure en haar collega-telers gebruiken ook netten tegen de vliegjes. "En daarmee hou je er een hoop tegen, maar net als thuis glipt er altijd een insect binnen. En die vliegjes vermenigvuldigen zich daarna heel snel en dat kost je dan je oogst zonder Exirel en Tracer." Ze wil de middelen achter de hand hebben om haar oogst te kunnen beschermen.

"In de landen om ons heen worden deze middelen gewoon nog gebruikt."

Kersentelers konden de bestrijdingsmiddelen gebruiken dankzij een vrijstelling van het ministerie van Landbouw. Ze zijn ook allebei goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). "En die zijn echt heel streng. Het zijn ook gewasmiddelen die in de landen om ons heen nog gebruikt mogen worden. Een van de twee is zelfs biologisch", zegt de kersenteler uit Raamsdonk. Dat de minister geen vrijstelling meer wilde geven, kwam door een negatief advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die voerde de afgelopen jaren controles uit bij kersentelers en daaruit bleek dat zij zich niet hielden aan de voorschriften die bij het gebruik van de twee bestrijdingsmiddelen horen.

"We zijn door het oog van de naald gekropen."

"Alleen waar en wat er precies is geconstateerd door de NVWA in 2021, weten we nog steeds niet", zegt Verschure een beetje gefrustreerd. De middelen zouden bij verkeerd gebruik ook gevaarlijk kunnen zijn voor bijen en oppervlaktewater en de bijen. "Reken maar dat wij er als sector bovenop zitten dat Exirel en Tracer correct gebruikt worden, want we zijn door het oog van de naald gekropen."

Ook met netten proberen telers zoals Janny de kersen te beschermen tegen de suzuki-fruitvlieg (foto: ANP/Eugene Winthagen)