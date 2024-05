De chimpansees weten dat Wouter dood is: 'Ze hebben gegild en geduwd'

De groep chimpansees van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek waar chimpansee Wouter leefde, heeft woensdag afscheid van hem genomen. Wouter belandde eerder die dag in een ruzie die hij niet overleefde. "We hebben Wouter in het verblijf gelegd", vertelt verzorger Kris Jansen van de Beekse Bergen. "De overgebleven groep van 12 heeft aan hem gesnuffeld, aan zijn lichaam gevoeld, geduwd en gegild. Toen Wouter geen reactie vertoonde was het duidelijk voor de anderen. Wouter is dood."

De hele ruzie tussen de chimpansees heeft vijf minuten geduurd, vertelt Kris. "Het begon met een klein ruzietje over eten dat net uitgedeeld was. Wouter en een ander grepen beiden naar hetzelfde hapje. Dat werd ruzie en toen begon de groep zich ermee te bemoeien. Dat werd slaan, gillen en bijten", beschrijft Kris het tafereel. Verzorgers probeerden in te grijpen: "We hebben het binnenverblijf geopend om de vechtpartij te sussen en de groep van elkaar te scheiden. Vergis je niet, vrouwtjes zijn tijdens ruzies minstens zo fanatiek als mannetjes, dus het was wel even oorlog. Uiteindelijk lukte het om Wouter apart te zetten waardoor de angel uit de ruzie werd gehaald en de rust terugkwam."

Het was een klein conflictje, dat escaleerde."

Met wie Wouter nou ruzie kreeg over eten wil verzorger Kris niet zeggen. "Dat doet er niet echt toe. Wouter is geen vechtersbaas en de anderen ook niet. Het was klein conflictje, zoals er wel vaker is onder chimpansees. Deze keer escaleerde het en liep het fataal af." Maar het is nog niet duidelijk waar Wouter nu precies aan is overleden. Volgens zijn verzorger Kris leken de opgelopen verwondingen niet levensbedreigend. "Hij had vooral verwondingen aan zijn handen en voeten. Daar zaten diepe wonden tussen maar niet meteen dodelijk." De verzorgers besloten hem te verdoven en deze wonden te hechten. "De kans is groot dat deze anders gaan ontsteken. En dan kan er wel een levensbedreigende situatie ontstaan." Wouter overleed op de operatietafel.

"We weten niet wat Wouter fataal werd."

Donderdag wordt hij naar de universiteit van Utrecht gebracht waar ze gaan onderzoeken wat hem nou uiteindelijk fataal is geworden. "Het kan van alles zijn", legt verzorger Kris uit. "Zo is een narcose altijd een risico, maar misschien had hij nog niet ontdekte interne verwondingen. De stress van de eerdere ruzie kan ook een rol spelen, of misschien had hij wel hartproblemen. Alles ligt dus nog open." De groep chimpansees gaat een dag later alweer verder alsof er niets is gebeurd. "Wouter had hier ook geen directe familie. Een moeder kan namelijk weken rouwen om haar jong, dat is hartverscheurend om te zien", weet Kris. "Wouter was met zijn 24 jaar in de bloei van zijn leven, maar was niet het alfa-mannetje binnen de groep. Als hij de leider was geweest, was er nu volop spanning over wie de opvolger zou worden." Op hemzelf heeft het overlijden van Wouter misschien wel meer indruk gemaakt dan op de andere apen. "Ik ben hier wel een paar dagen wat 'kortaf' door. Ik weet dat dit kan gebeuren en leven en dood hoort bij het verzorgen van dieren. Toch voel ik verdriet, boosheid en teleurstelling."

"Het is een ongelukkig toeval dat chimpansees Stephan en Wouter na een ruzie overlijden."