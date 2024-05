Olof uit B&B Vol Liefde debuteert in film: 'Prima, niks mis mee'

Het leven blijft Olof Ormeling uit Vught toelachen. De blikvanger van het populaire tv-programma B&B Vol Liefde heeft op zijn oude dag zijn debuut op het witte doek gemaakt. Voor de 76-jarige charmeur, én zijn vriendin Margje, is een bescheiden rol weggelegd in Bed & Breakfast. Deze Nederlandse speelfilm is nu in de bioscoop te zien. "Het is nooit mijn jongensdroom geweest, maar het was natuurlijk wel hartstikke leuk om mee te maken.”

Inmiddels heeft hij de liefde gevonden bij Margje: “Het gaat prima zo, niks mis met Margje. We kunnen het heel goed met elkaar vinden. Zijn nog steeds bij elkaar, althans, zij blijft in Udenhout en ik in Vught wonen. Maar verder doen we gewoon heel veel leuke dingen met elkaar samen. Het gaat goed!”

Het bewijs voor één van hun meest in het oog springende, gezamenlijke activiteiten is vanaf deze week in de bioscoop te zien. Al in augustus vorig jaar werd bekend dat ze een rol zouden krijgen in Bed & Breakfast, een romantische comedy. Een bescheiden rol, benadrukt Olof.

“We komen in beeld als ons door hoofdrolspeelster Sanne Langelaar een ontbijt wordt geserveerd. En natuurlijk moest ik mijn bekende uitspraak ‘Daar is niks mis mee’ opzeggen. Het was echt leuk om mee te doen, een nieuwe ervaring ook, op zo'n filmset. We zijn er een dag voor naar Tuitjenhorn, Noord-Holland, geweest. Dat is wat anders dan wanneer je voor een bedrijfsfilm op pad bent”, zo vertelt hij in Brabant Vandaag op Omroep Brabant TV.

Vorige week maandag was in Amsterdam de première van de film voor genodigden, onder wie de acteurs en actrices. “Ik had een smoking aan, waarmee ik zo in een James Bond-film kon meedoen. Het was leuk, we moesten over een rode loper. Nadat de film was afgelopen werd ik door een van de hoofdrolspelers op het podium geroepen.” Ook bij deze filmset viel Olof dus in de smaak.