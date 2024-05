Olympisch kampioene Sjoukje Dijkstra (82) overleden in Someren-Eind

Oud-kunstrijdster Sjoukje Dijkstra is op 82-jarige leeftijd overleden in haar woonplaats Someren-Eind. Dijkstra, geboren in het Friese Akkrum, won in 1964 de allereerste gouden medaille op de Olympische Winterspelen ooit en was een icoon binnen de sport.

Haar dochter Katja Kossmayer meldde donderdagavond het overlijden van Dijkstra op Facebook. "Lieve allemaal, met heel veel pijn en verdriet heb ik afscheid moeten nemen van mijn lieve moeder Sjoukje Kossmayer Dijkstra. Mijn moeder en ik waren mooi samen tot het eind", schrijft haar dochter.

Legende

Naast de gouden olympische medaille pakte Dijkstra drie wereldtitels en werd ze zesmaal gekozen tot sportvrouw van het jaar in Nederland. Na haar sportcarrière ging ze in dienst bij ijsdansshow Holiday on Ice. In 2005 kreeg Dijkstra in Turijn van sportkoepel NOC*NSF de Fanny-Blankers-Koen trofee voor haar verdiensten voor de sport. Dijkstra behoort tot de legendes in een sport waarin Nederland sinds haar gloriedagen eigenlijk nooit meer een rol van betekenis speelde.

Koning en koningin reageren op overlijden

Schaatsbond KNSB laat in een schriftelijke reactie weten erg verdrietig te zijn over het overlijden. "Sjoukje won zes nationale, vijf Europese en drie wereldtitels. Maar haar naam wordt vooral in één adem genoemd met de eerste - en enige - gouden medaille voor Nederland in het kunstschaatsen op de Olympische Spelen. Een unieke prestatie in zo’n grote sport als kunstschaatsen", schrijft Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB.

Volgens de directeur van de bond was Sjoukje Dijkstra een voorbeeld voor jonge kunstrijders. "Haar schitterende prestaties zorgden ervoor dat vele kinderen ook aan kunstschaatsen wilden gaan doen. Met veel energie en passie bleef Sjoukje zich, ook na haar actieve loopbaan, inzetten voor de sport waar ze zelf haar hart aan had verpand. Met haar overlijden verliezen we een van de grootste iconen van de Nederlandse (schaats)sport.”

Ook Koning Willem-Alexander en koningin Máxima prijzen de oud-kunstrijdster. "Met haar fenomenale sprongkracht wist zij de schaatswereld en iedereen daarbuiten te verbluffen", schrijven de koning en koningin op social media. "Als eerste Nederlander ooit op de Olympische Winterspelen behaalde zij goud - en werd een legende. Haar fantastische prestaties staan in ons geheugen gegrift."

Lindsay van Zundert

Sjoukje had een goede band met schaatsster Lindsay van Zundert uit Etten-Leur. Ze volgde haar prestaties en schreef in 2022 nog een brief om Van Zundert aan te moedigen voor haar wedstrijd tijdens de Olympische Spelen in Peking. Van Zundert zei daarover: “Het is zo fijn om mensen te hebben die achter je staan die weten hoe het is om daar te staan uiteindelijk op de Olympische spelen.”

