Supporters vieren dat Willem II promoveert, kijk hier live mee

Willem II speelt vrijdagavond de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Bij een gelijkspel promoveert Willem II naar de Eredivisie. Ook is er een kans dat de Tilburgers kampioen worden. Je kunt alles over de wedstrijd in Dordrecht en sfeer in Tilburg volgen in dit liveblog.

22.12 Livestream in Tilburg gestopt Vanwege technische problemen is de livestream gestopt. Omroep Brabant gaat op een later moment live bij de feestvierders in Tilburg. Lees hier het hele wedstrijdverslag.

21.53 Willem II viert feest Het is 1-1! Willem II promoveert naar de Eredvisie. Promotie voor Willem II (foto: Leon Voskamp). Willem II viert de promotie naar de Eredivisie (foto: ANP). Spelers van Willem II vieren de 1-1 (foto: ANP).

21.51 Zes minuten extra Er komen zes minuten extra bij. Wat een spannende slotfase.

21.40 Gespannen gezichten in Tilburg In Tilburg is de sfeer om te snijden. De fans van Willem II kijken toe hoe de club op achterstand blijft met 1-0. Toch kan de club nog promoveren Fans van Willem II (foto: Nina van den Broek).

21.38 Roda JC komt op 2-0 Roda JC maakt het 2-0. Het doelsaldo is nog wel licht in het voordeel van Willem II met +40 tegenover +37.

21.32 Penalty voor Willem II Jeredy Hilterman mag een penalty nemen, maar doelman Luca Plogmann brengt redding.

21.27 Roda JC maakt doelpunt Roda JC komt op een 1-0 voorsprong. Daarmee komen de Limburgers op gelijke hoogte in de titelstrijd. Als de standen zo blijven, zijn Willem II en Roda JC gepromoveerd en gaan ze volgende week uitmaken wie de kampioensschaal omhoog mag houden.

21.23 Joosten het veld op Trainer Peter Maes grijpt in. Hij brengt met Patrick Joosten een verse aanvaller, Nick Doodeman gaat naar de kant. Kort daarna krijgt Ringo Meerveld een goede kans op de 1-1, maar doelman Luca Plogmann brengt redding.

21.14 Vuurwerk In de 53ste minuut klinkt er flink wat vuurwerk. De knallen komen van buiten het stadion.

21.12 Willem II ontsnapt aan grotere achterstand Daar komt Willem II heel goed weg. In de 52ste minuut was Korede Osundina heel dicht bij de 2-0, maar zijn schot komt op de paal.

21.06 De tweede helft is begonnen De tweede helft van de wedstrijd is van start. Er is niet gewisseld door Willem II-trainer Peter Maes.

20.47 Rust Het is rust in Dordrecht. Beide ploegen gaan de kleedkamers in met een 1-0 stand. Een slordige eerste helft met een aantal kansen aan beide kanten. Met deze standen is Willem II wel zeker van promotie, aangezien FC Groningen 1-0 achter staat bij SC Telstar. De andere concurrent Roda JC staat op 0-0 tegen SC Cambuur. In de tweede helft kan het nog alle kanten opgaan.

20.44 Gele kaart Scheidsrechter Jeroen Manschot geeft een gele kaart aan Shiloh 't Zand.

Shiloh 't Zand schiet van afstand en klopt doelman Joshua Smits. Daarmee komt FC Dordrecht op een voorsprong te staan met 1-0.

De wedstrijdbal ontploft Een bijzondere start van de wedstrijd. In de eerste tien minuten ontploft de bal nadat een verdediger van FC Dordrecht een Tilburgs schot verdedigt.

20.05 SC Telstar scoort tegen FC Groningen FC Groningen, de nummer drie op de ranglijst, staat al na 40 seconden 1-0 achter bij SC Telstar.

20.01 De wedstrijd is begonnen! Er is afgetrapt in het stadion in Dordrecht. Theo Weterings, de burgemeester van Tilburg, is ook aanwezig in het stadion. Samen met de burgemeester van Dordrecht kijkt hij naar de wedstrijd.

19.48 Fans in Tilburg Deze fans hebben zin in de wedstrijd. Vanuit Tilburg kijken ze mee.

19.35 Ook in Tilburg zijn ze er klaar voor Ondertussen zit de sfeer in Tilburg er ook al goed in. Fans kunnen daar de wedstrijd volgen bij het 'eigen' Koning Willem II Stadion. Op parkeerplaats P1 staat een groot scherm waarop de wedstrijd te zien is.

Drukte in Tilburg (foto: Nina van den Broek).

19.20 Tijd voor de warming-up De spelers van Willem II beginnen met de warming-up. Ook de eerste supporters van de club komen binnen.

De spelers van Willem II warmen zich op (foto: Leon Voskamp).

19.16 Dit is de opstelling van Willem II

19.10 Directeur betaald voetbal arriveert Marianne van Leeuwen is directeur betaald voetbal bij de KNVB. Ze is aangekomen in Dordrecht met de kampioensschaal. Eerder was de zilveren schaal al binnen die wordt uitgereikt bij promotie. Marianne van Leeuwen met de kampioensschaal (foto: Leon Voskamp). De schaal voor promotie bij de spelersbus van Willem II (foto: Leon Voskamp).

19.05 Willem II kan promoveren Het wordt spannend vanavond voor de Tilburgse club. Ze hebben slechts één punt nodig om te promoveren naar de Eredivisie. Voor het kampioenschap is Willem II afhankelijk van de resultaten van concurrenten Roda JC en FC Groningen. Lees hier meer over de scenario's voor Willem II.

19.00 Politie is klaar voor FC Dordrecht - Willem II Het M-Scores Stadion in Dordrecht is zo goed als uitverkocht. Over ruim een uur start de wedstrijd tussen FC Dordrecht en Willem II. Er is flink wat politie aanwezig. Ook worden er door de club extra veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals extra controles tijdens het fouilleren en er zijn vuurwerkhonden aanwezig. Politie bij het M-Scores Stadion (foto: Leon Voskamp). De politie is klaar voor de wedstrijd (foto: Leon Voskamp).