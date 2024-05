Buurtbewoners konden huis 's nachts niet in vanwege uitslaande brand in Oss

Het vuur komt dichtbij voor sommige buurtbewoners (foto: Omroep Brabant). Het vuur komt dichtbij voor sommige buurtbewoners (foto: Omroep Brabant). Volgende 1/2 Het vuur komt dichtbij voor sommige buurtbewoners (foto: Omroep Brabant).

Vanwege de brand bij het logistieke bedrijf Vice Versa aan de Kanaalweg in Oss, konden vijf buurtbewoners vrijdagnacht hun huis niet meer in. Ze moesten de nacht doorbrengen bij vrienden en familie. Dit vanwege de vele rook die de brand veroorzaakte. Een die omwonenden is Ferry van Leur, die het vuur akelig dichtbij zijn werkplaats zag komen.

Hij gaat maar eens kijken of hij ergens kan slapen, vertelde Ferry van Leur (63) ogenschijnlijk rustig vrijdagavond. Hij woont aan de IJsselstraat, vlak achter het gebouw waar de brand woedt. Toch begon Ferry 'm op dat moment langzamerhand wel te knijpen. Hij repareert en bekleedt auto's en zijn werkplaats bevindt zich maar een meter van Vice Versa af. "De rook zit boven mijn huis, maar ik denk niet dat dat af gaat branden. Ik ben wel bang dat het vuur mijn werkplaats bereikt."

"Ik heb net mijn spullen gepakt. Gelukkig kan ik bij iemand terecht."

Ferry hoorde van de brandweer dat hij niet in zijn huis kon blijven vrijdagnacht. De brand veroorzaakte simpelweg te veel rook. "Ik heb net mijn spullen gepakt. Ik kan gelukkig wel ergens terecht." Die rook was in de wijde omgeving te zien. Onder andere mensen uit Nijmegen en Heesch zagen de grote rookpluimen. Zijn buurvrouw Margo Witlox (52) hoefde vrijdagavond vooralsnog niet weg. Ze had er vertrouwen in dat de brandweer erin zal slagen het vuur te bestrijden. "Ze zijn met man en macht bezig. Ze sproeien continu water. Ook tegen de gevels." Dat de rook vrijdagavond boven haar huis hing, was geen reden tot paniek. "Maar ik ga zo nog eens kijken hoe het ervoor staat." Ferry had zijn hoop gevestigd op de weergoden. "Ik hoop dat het heel hard gaat regenen."

