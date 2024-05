Café weert vrijgezellenfeesten na overlast: 'Geen piemelpakken meer'

Vrijgezellenfeestjes zijn niet langer welkom in het café van de Bossche Brouwers. Als eerste café in Den Bosch hebben ze een verbodsposter voor vrijgezellenfeesten op de deur gehangen. Een week geleden was de spreekwoordelijke druppel toen er drie vrijgezellenfeesten tegelijk binnen waren die voor veel overlast zorgden. "Mijn personeel voelde zich belaagd en mijn vaste klanten draaiden om toen ze de luidruchtige piemelpakken met hun vrienden binnen zagen", vertelt eigenaar Leonard Hamers.

Bossche Brouwers aan de Vaart is eetcafé dat daarnaast gespecialiseerd is in speciaal bier. "Je kunt je voorstellen dat mannenclubs die vooral zoveel mogelijk pilsjes willen wegwerken, niet onze doelgroep zijn", legt Leonard zijn besluit uit. "Daarnaast zeiden personeelsleden dat ze op deze manier niet langer wilden werken voor mij. Toen hoefde ik niet lang na te denken."

Tijdens het gesprek met Leonard staat er een groepje vrouwen waarvan één in bruidskleding voor de zaak die het plakkaat op de deur bekijkt. Twee van hen komen toch naar binnen, terwijl de rest buiten wacht. Leonard wil geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, dus deze dames zijn ook niet welkom.

"Oh", reageert Leonard opgelucht. "Ze vroegen alleen maar of ze even mochten plassen. Dat is natuurlijk geen probleem." De poster op de deur lijkt dus wel te werken. "Vrouwen leveren meestal minder overlast op, maar ik wil niet discrimineren."

Een week geleden was voor Leonard de druppel, maar er was al langer ongenoegen over vrijgezellenfeesten. "Met zo'n piemelpak in aantocht werd er wat inwendig gezucht. Dan wist je dat de testosteron in aantocht was met, veel bier en steeds luidere stemmen. Als serveersters dan waarschuwen voor hete borden die voorbijkomen, dan krijgen ze 'hete' toespelingen terug.

Als er niet snel genoeg bier geschonken wordt omdat een fust vervangen wordt, krijgen met name de serveersters 'schiet eens op' toegeworpen", somt Leonard wat ervaringen op. "Laatst hadden we hier ook iemand in een Nazi-pak. Hem heb ik gevraagd dat pak uit te trekken maar even later had hij hem toch weer aan. Dat zijn allemaal druppels die de emmer hebben doen overlopen."