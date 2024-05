Aftellen naar de 'kampioenswedstrijd', de schaal is gearriveerd

Een gelijkspel is vandaag genoeg voor PSV om voor de 25e keer de landstitel binnen te halen. Om kwart over twaalf trappen de Eindhovenaren in het eigen Philips Stadion af tegen Sparta Rotterdam. Lukt het PSV om minimaal gelijk te spelen dan zal daarna het feest losbarsten. In dit liveblog gloeien we voor, houden we je op de hoogte van de wedstrijd en zijn we bij het feest na afloop.

Liveblog

11.22 De kampioensschaal is er! Directeur Marianne van Leeuwen van de KNVB is met de schaal aangekomen bij het stadion. En de schaal is in Eindhoven (foto: Leon Voskamp).

11.15 In afwachting van de komst van de schaal Die is er nog niet, zo horen we van onze verslaggevers

11.11 Ook deze heren zijn er klaar voor... En enig leedvermaak mag natuurlijk niet ontbreken Foto: Leon Voskamp.

11.06 Als sardientjes in een blik op station Helmond Brandevoort Maar dat heb je er natuurlijk graag voor over op weg naar het stadion... voor de kampioenswedstrijd! Foto: Rob van den Broek. En ook op het station in Best: Foto: Sigrid Coolen.

11.02 Fanplein bij het stadion stroomt vol Foto: Sigrid Coolen.

10.55 En de PSV'ers zijn bij het stadion De PSV-bus komt aan bij het stadion (foto: Leon Voskamp).

10.42 De bus van Sparta is bij het stadion De gasten uit Rotterdam komen aan bij het stadion: De gasten zijn er (foto: Leon Voskamp).

10.40 Op het Stratumseind zijn de kroegen al even open En om tien uur was het er al een drukte van belang: Foto: Frits van Otterdijk. Foto: Frits van Otterdijk.

10.32 Eindhovuh we komen eraan! Wachten op privacy instellingen... 10.30 - Lekker op tijd bij het stadion! Wachten op privacy instellingen...

10.20 Da's lastig kiezen op zo'n dag! Wachten op privacy instellingen...

10.00 Samen op weg naar het stadion Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen...

09.58 Geen Lang, Dest en Babadi Noa Lang, Sergiño Dest en Isaac Babadi missen de mogelijke kampioenswedstrijd van PSV vandaag door blessures. Trainer Peter Bosz heeft verder de beschikking over zijn volledige selectie. "Ik probeer het te benaderen zoals altijd. Het gaat om Sparta. Dat is waar we het over hebben", zei de trainer in zijn vooruitblik. Bosz genoot van drukte op open training: ‘Ik kon mijzelf niet verstaan’

09.55 Voor sommigen de eerste keer... Wachten op privacy instellingen...

09.50 Op een na succesvolste club Met 25 landstitels is PSV de op een na succesvolste club van Nederland. Ajax werd 36 keer kampioen, Feyenoord 16 keer.

09.45 Vandaag kampioen dan morgen de huldiging Als PSV vandaag op eigen kracht kampioen wordt, wordt het team morgen gehuldigd in de stad. Bij Omroep Brabant zit je dan net als vandaag eerste rang. De huldiging van de kampioen zal namelijk via ons live te volgen zijn. De huldiging van PSV zal te volgen zijn bij Omroep Brabant. Mocht PSV vandaag op eigen kracht kampioen worden, dan is de huldiging morgen vanaf 17.00 uur live te zien op website, app, tv en via Brabant+.

09.40 Nieuw nummer Guus Meeuwis over PSV Met zijn nieuwe nummer 'Heel ons leven PSV' doet Guus Meeuwis een duit in het zakje om de kampioenskoorts nog wat verder op te stuwen vandaag.

Wachten op privacy instellingen...