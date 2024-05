Brandweer nog zeker twee dagen bezig met nablussen van grote brand in Oss

De brandweer is nog zeker twee tot zelfs drie dagen druk met het nablussen van het pand van logistiek bedrijf Vice Versa. Daar ontstond vrijdag in de vroege ochtend een grote brand in een koelcel. Sommige buurtbewoners kunnen nog steeds niet thuis slapen vanwege overlast door rook of stank.

Dat laat de gemeente Oss zondagavond weten. Door draaiende wind en een flinke rookwolk ervaart de buurt daarbij veel overlast. In de koelcellen lagen levensmiddelen opgeslagen, dus dat stinkt. Ondertussen roept de gemeente buurtbewoners met roetschade op om contact op te nemen met hun verzekeringsmaatschappij.

De buren van kunstgrasbedrijf FamilyGrass hebben geluk gehad. "Als de wind anders had gestaan, dan hadden ze het niet tegen kunnen houden", zegt directeur René van Hinthum zondag. Hij was op vakantie toen de brand uitbrak, maar is toch blij dat hij naar huis is gekomen om te kunnen helpen waar het kan.

Aan hun pand is vrijwel niks te zien, behalve een aantal scheuren in de muur. Toch zit werken er nog niet echt in. De straat ligt vol met brandslangen en een rookwolk drijft over de buurt. "Dus wanneer we weer aan het werk kunnen, weten we niet."



De brand begon in een koeling rond half vijf in de ochtend op vrijdag. Al snel bleek het een ingewikkelde blusklus te zijn, juist omdat het om een vriescel ging. De temperatuur in het pand was -20, waardoor brandslangen bevroren en de vloer spekglad werd door het bluswater. Een blusrobot werd ingezet.

Ondanks extra eenheden en de inzet van honderden brandweerlieden op zaterdag, duurde het bijna een etmaal om de brand onder controle te krijgen. En in de loop van de zaterdag bleek dat het nóg lang zou duren tot ook het nablussen klaar was. Wel was het gelukt om de brand niet over te laten slaan op gebouwen om het bedrijf heen. Bij de grote brand zijn geen gewonden gevallen.