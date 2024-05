Kijk LIVE naar huldiging van PSV, maandag bij Omroep Brabant

Bij Omroep Brabant zit je op de eerste rij als PSV wordt gehuldigd. Maandag volg je het LIVE bij Omroep Brabant. Je ziet het vanaf 17.00 uur op de website, app, tv en via Brabant+.

PSV is voor de 25e keer landskampioen geworden en dat feestje volg je bij Omroep Brabant. Morgen wordt het groots gevierd met een huldiging in de binnenstad van Eindhoven. Wij zijn erbij en zorgen dat je mee kunt genieten.

Om 17.00 uur starten we met de rondrit met de platte kar door de stad. Vanaf 19.00 uur worden de staf en de spelers verwacht op het bordes van het stadhuis waar het feest doorgaat tot 20.00 uur.

Omroep Brabant is erbij vanuit onze studio in het stadhuis en tijdens de rondrit. We spreken met spelers en mengen ons in het feestgedruis tussen de supporters. Kijken dus, maandag vanaf 17.00 uur live op website, app, tv en via Brabant+.

