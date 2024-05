Veel kroegen zaten zonder bier door PSV-feest, hoop op nog zo'n topdag

De Eindhovense horeca beleefde zondag een topdag. Dankzij de titel die PSV binnensleepte, was het enorm druk in de binnenstad. De kroegen puilden uit en al snel was bij de meeste zaken de drankvoorraad volledig op. In een dag is op veel plekken een weekomzet gedraaid. Dat belooft wat voor vandaag, want straks wordt de kampioensploeg gehuldigd en barst het feest in Eindhoven opnieuw los.

Wie maandag door het Philips Stadion loopt, hoort veelal het geluid van stofzuigers. Overal ligt nog confetti van de dag ervoor. PSV werd landskampioen en dat resulteerde in één groot feest. Terwijl de resten van het feestje nog worden opgeruimd en de binnenstad opnieuw volloopt met supporters, staat Ruud Bakker van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) te glunderen. Zondag was niet alleen voor de club en supporters een prachtige dag. Ook voor de Eindhovense horeca was het feest een succes.

Confetti in het stadion wordt opgeruimd (foto: Imke van de Laar).

"Dit was geweldig om mee te maken", zegt de voorzitter van de Eindhovense afdeling van KHN. Zijn zaak De Lounge zit ook in het stadion. En net als veel andere ondernemers, had Bakker de drukte van zondag onderschat. "Heel veel zaken hadden niet genoeg drank ingekocht en hebben snel bij moeten bestellen. Een bierbrouwer is met vijf tankwagens rond gaan rijden om extra aan de horeca te kunnen leveren", weet Bakker. Desondanks was bij veel zaken de drankvoorraad al snel op. "Er was gewoon geen bier meer te krijgen. Dat hebben we volgens mij nog nooit meegemaakt." Op de Markt zijn cafés zelfs al om half acht 's avonds dichtgegaan, omdat ze geen drank meer hadden. Geweldig om mee te maken, zegt Bakker met een grote glimlach op zijn gezicht. "De stad werd overspoeld. Rond elf uur 's avonds was de stad bijna helemaal vol. Ik heb het nog niet eerder zo druk meegemaakt." Ondanks de drukte, bleef de sfeer goed. "Ik vind het knap dat het heel gezellig is gebleven."

PSV-supporters nemen maandag het Stadhuisplein in bezit (Foto: Leon Voskamp)

Bakker hoopt dat maandag net zo'n goede dag wordt. De binnenstad is 's middags al vol met supporters die op de huldiging van PSV afkomen. Vanaf vijf uur trekt de platte kar met de ploeg door het centrum. "We proberen er vandaag weer zo'n succes van te maken." De horeca heeft zich extra voorbereid op de drukte, in de hoop dat de drankvoorraad niet opnieuw opraakt. "Ik denk dat iedereen vandaag extra bij gaat zetten. Alle zaken en tankwagens zullen inmiddels wel weer gevuld zijn. Hopelijk wordt het weer net zo'n massaal en gezellig feestje als gisteren. Al zijn de weergoden ons wel iets minder goed gezind." Wat Bakker betreft mag PSV volgend jaar weer de titel binnenslepen. "Laten we hopen dat we dan volgend jaar weer zo'n feest hebben!"