Huldiging PSV: Stadhuisplein afgeladen vol • politie zichtbaar aanwezig

09.30

De laatste keer dat PSV landskampioen was, is zes jaar geleden. Olivier Boscagli maakte vijf van die zes jaren zonder kampioenschap mee. Aan Omroep Brabant vertelt de Franse verdediger hoe hij heeft gehunkerd naar de titel. "Ik had me echt voorgenomen ooit kampioen te worden met deze club", zegt Boscagli. "Elk jaar kwamen we een stapje dichterbij, dat we het nu geflikt hebben, is een hele grote opluchting."

De band met PSV is voor Boscagli onbeschrijfelijk. Hij groeide in vijf jaar uit tot een publiekslieveling. De fans hebben de verdediger in hun hart gesloten en er gaat bijna geen wedstrijd voorbij waarna de Fransman niet zijn shirt weggeeft. "De supporters maken de club. Een shirtje weggeven is voor mij een kleine moeite, maar ik ben vooral blij dat we ze nu een landstitel kunnen geven. Dat heeft nog meer waarde."

