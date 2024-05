Levensgevaarlijk, spijkers op de weg: bewoners staan voor raadsel

Bewoners van de Beemdkant in Lieshout staan voor een raadsel. Ze hebben geen idee wie afgelopen week bewerkte spijkers op de weg in het buitengebied van het dorp heeft gegooid. Ze ontkennen 'spijkerhard' dat ze er zelf iets mee te maken hebben. Dit bijvoorbeeld om hardrijdende automobilisten het leven zuur te maken. Feit blijft dat de spijkers, het gaat om zogenaamde krammen - U-vormige spijkers - vorige week op verschillende plekken op het asfalt zijn gelegd.

René van Hoof Geschreven door

De Beemdkant is een idyllisch ogend weggetje net buiten de bebouwde kom van Lieshout, met aan de weg mooie Brabantse gevelboerderijen. De weg is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Op een maandagmiddag is het er rustig en er is op wat fietsers na amper verkeer. De wijkagent waarschuwde op Instagram voor de spijkers, die hij een wapen noemt: "Als mensen een klapband krijgen, dan kunnen er flinke ongelukken gebeuren." Hij sluit niet uit dat het een actie is tegen hardrijdende auto's of sluipverkeer.

"Zondag hebben we voor de zekerheid de auto maar laten staan."

Een vrouw die aan het hardlopen is, woont aan de Beemdkant. "Ik las erover in buurtappgroep en ik kan mij niet voorstellen dat omwonenden er iets mee te maken hebben. Want de mensen die hier wonen, rijden hier zelf ook en lopen dan ook gevaar een lekke band te krijgen. Ik ben wel geschrokken. Zondag hebben we voor de zekerheid de auto maar laten staan."

Een van de op de Beemdkant gevonden krammen (foto: Instagram wijkagent Lieshout-Mariahout).

Sandra woont ook aan de Beemdkant. Op de vraag of het een actie van bewoners zou kunnen zijn, zegt ze: "Ik mag hopen van niet! Ik heb geen idee wie erachter zitten. Ik hoop dat ze de daders snel te pakken krijgen, want het is levensgevaarlijk als iemand een klapband krijgt." Gevaar waar de wijkagent ook al voor waarschuwde. Reden voor hem om de zaak hoog op te nemen, zo gaf hij aan.

"Ge verschiet tegenwoordig nergens meer van, er gebeuren rare dingen."