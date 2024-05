112-nieuws: auto crasht in Bergeijk • fakkels gegooid naar agenten

00.55

Een automobilist is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Maaij in Bergeijk. Hij reed van Bergeijk richting de N69 toen het in een flauwe bocht misging. Hij belandde met de auto aan de andere kant van de weg en reed daar tegen een boom naast de weg. De man moest door de brandweer via de achterklep uit de auto bevrijd worden. Hij is voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht.