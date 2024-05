Megamisbruikzaak: rechters oordelen hoe lang Gianni vrijheid kwijt is

De rechtbank in Breda maakt woensdag de straf bekend tegen internetafperser Gianni de W. Dát hij straf krijgt, staat vrijwel vast, want het bewijs is overweldigend. Alleen al het aantal slachtoffers van minstens 172 maakt het de grootste online-misbruikzaak ooit. Het is vooral de vraag hoe lang Gianni zijn vrijheid kwijt raakt. Want er wacht hem mogelijk ook nog een lange behandeling in een tbs-kliniek.

Gianni de W. (25) kon jarenlang zijn gang gaan. Hij zocht onder schuilnamen contact met vaak jonge meisjes via Snapchat en Instagram. Stapje voor stapje verleidde hij ze met geld, tot ze hun kleren uittrokken. Als ze zich letterlijk bloot gaven, veranderde de toon. Gianni betaalde niks en dreigde de foto’s en filmpjes te verspreiden als ze niet deden wat hij eiste.

Angst

Zo dwong hij de slachtoffers zichzelf te betasten of seks met anderen te hebben. Hij verzamelde honderdduizenden seksfoto’s en -video’s van tienermeisjes.

Een groot aantal meisjes werd bang van de onbekende persoon die hen belaagde. Sommigen dachten aan zelfmoord, uit schaamte voor wat hen overkwam. Er zijn meisjes die tot op de dag van vandaag niks aan hun ouders durven vertellen.

Zolderkamer

In 2014 stapte een slachtoffer naar de politie. De W. was toen ook nog een tiener en kwam er vanaf met een waarschuwing. Gevolg was dat hij voorzichtiger werd. Zelfs een vriendin werd doelwit. Na weer een aangifte, nu in Noord-Holland, kwam de zaak aan het rollen. De politie legde alle meldingen naast elkaar en zag een verband. Het spoor leidde naar de zolderkamer van het ouderlijk huis van Gianni in Etten-Leur.

Bijna dertig meisjes en vrouwen deden aangifte van 'sextortion'. De zedenrecherche kwam zeker 172 verschillende meisjes tegen in zijn foto’s en video’s. Van veertig slachtoffers is nooit duidelijk geworden wie het zijn. Daarmee is dit de grootste online-misbruikzaak ooit.

Emoties

Het proces was in maart en nam diverse dagen in beslag. Tientallen meisjes vertelden wat de ontucht met hen had gedaan. Om hun privacy te beschermen werd hun naam in de rechtszaal niet genoemd.

Emoties waren zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Zelfs een van de rechters kreeg het op een gegeven moment te kwaad. De W. was ook onder de indruk. Hij beantwoordde volop vragen en bood ieder meisje excuses aan.

Duistere kant

De rechters benadrukten het hele proces dat misbruik op sociale media een maatschappelijk probleem is. Snapchat en Instagram zijn erg populair. Heel jonge kinderen gebruiken het dagelijks, ook in hun slaapkamer. Maar sociale media hebben een duistere kant die mensen pas zien als het te laat is. Het kan iedereen overkomen omdat mensen zich anders kunnen voordoen dan ze zijn. Net zoals Gianni deed.

Psychiaters en psychologen hebben De W. onderzocht en zien diverse stoornissen. Ze adviseren behandeling. De W. staat daarvoor open. De deskundigen zijn optimistisch. Ze zien in de gevangenis in Vught dat De W. al stappen heeft gemaakt. Dat is de reden dat ze een beperkte tbs-behandeling adviseren, zonder dwangverpleging, met een einddatum.

TBS

De officier van justitie vond dat onvoldoende. De W. was gewaarschuwd maar ging jarenlang door, tegen beter weten in. De officier eiste daarom zeven jaar celstraf, plus tbs mét dwangverpleging.

Welke vorm van tbs hij ook krijgt, er is altijd de rechtbank die controleert hoe het gaat. Na een paar jaar is er een openbare zitting waarop duidelijk wordt of de behandeling aanslaat.

Rechters luisteren altijd goed naar het advies van de deskundigen. Als ze daarvan afwijken moeten ze een goed onderbouwde reden hebben. Woensdagochtend welk oordeel de rechters vellen.

