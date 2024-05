TikTok-filmpje gepost met agent die vals wordt beticht: cel- en werkstraf

Een jongen van 19 uit Breda heeft vorig jaar via TikTok een agent beschuldigd van racisme. Ook beweerde hij dat de man mensen heeft bedreigd en dat hij zijn pistool had getrokken. Volgens de rechtbank in Breda klopt hier niets van en wist dat de Bredanaar dat ook. De jongen gaat voor 22 dagen de jeugdgevangenis is en hem is een werkstraf van 120 uur opgelegd.

De rechter achtte ook bewezen dat de Bredanaar via TikTok een buurtgenoot heeft bedreigd en dat hij heeft gereden op een gestolen scooter. 'Racistiche agent bedreigd ons'

Het filmpje over de agent verscheen vorig voorjaar op het TikTok-account van de Bredanaar. Onder de beelden, waarop de agent in actie te zien was, stond de tekst: ‘Racistische agent bedreigd ons zomaar met de dood en trekt vuurwapen’. De rechtbank vindt dat de Bredanaar met het plaatsen van dit onzinnige filmpje heeft geprobeerd om haat te zaaien tegen de wijkagent en de politie. Het enige doel was om, over de rug van de agent, meer views te krijgen. De informatie heeft vele duizenden volgers bereikt. De rechtbank is van mening dat door het filmpje de integriteit van de politie ernstig is aangetast. Daarom valt de straf hoger uit dan de officier van justitie twee weken geleden eiste (een werkstraf van 150 uur, waarvan 75 uur voorwaardelijk). De jongen zou ook een foto en video hebben verspreid waarop iemand bij hem uit de buurt met een pistool bij zijn hoofd te zien is. 'Zelf slachtoffer'

Bij het opleggen van de straf is ook meegewogen dat de jongen niet wilde ingaan op zijn gedrag. Hij stelt zelf slachtoffer van alles te zijn, terwijl hij dat op geen enkele manier heeft kunnen onderbouwen. De rechtbank heeft verder rekening gehouden met zijn strafblad en de grote kans op herhaling. Hij had gezien zijn leeftijd als volwassene berecht kunnen worden, maar onder meer wegens zijn psychische problemen is het jeugdstrafrecht toegepast. Met de cel- en werkstraf is de Bredanaar er nog niet. De komende twee jaar moet hij zich aan een aantal voorwaarden houden. Hieronder vallen een contactverbod, behandeling en een manier om de dag verantwoord door te komen. Ook krijgt hij nog eens 130 uur werkstraf, omdat er een voorwaardelijke straf stond.