Eindhovenaar liet minderjarige stelen: jaar celstraf en contactverbod

De 22-jarige Eindhovenaar die zijn vriendin en haar minderjarige zoon liet stelen, moet één jaar de cel in en krijgt een contactverbod van vijf jaar. Gaat hij tijdens zijn proeftijd van drie jaar in de fout, dan moet hij nog extra een maand de cel in. Elke overtreding van het contactverbod komt hem op een extra week celstraf te staan, met een maximum van een halfjaar. Dat heeft de rechter in Den Bosch dinsdag bepaald.

Zodra zijn proeftijd begint moet de Eindhovenaar zich laten behandelen om van zijn lachgasverslaving af te komen. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden drie jaar cel en een contact verbod voor vijf jaar en behandeling om van zijn verslaving af te komen. De minderjarige jongen moest van de man samen met zijn moeder onder dwang gaan stelen. Daarvoor gebruikte hij regelmatig geweld. Met het opgebrachte geld financierde de Eindhovenaar zijn verslaving. Sluwe vos

Vorig jaar februari werd bij een supermarkt in Eindhoven een dertienjarige jongen als verdachte aangehouden voor winkeldiefstal. Hij zou voor bijna vierhonderd euro aan Nicotinell-producten hebben gestolen, bedoeld voor mensen die willen stoppen met roken. De jongen zei dat hij dit voor iemand anders moest doen en dat hij werd gedwongen. De man had hij leren kennen op de kermis. Hij kende hem alleen als 'sluwe vos' en 'grote broer'. De jongen moest van de Eindhovenaar de gestolen producten bij een andere supermarkt inruilen voor geld. Het geld moest de jongen afstaan aan hem om zijn lachgasverslaving in stand te houden. Ook de ex-vriendin van de verdachte werd niet gespaard. Zij moest, net als de jongen, winkeldiefstallen plegen. Bovendien werd zij meerdere keren mishandeld, waardoor drie keer haar tanden gedeeltelijk uit haar mond werden geslagen en ze een bloedneus opliep.