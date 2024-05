Weer Brabantse drugskoks tegen de lamp gelopen, nu in Westland

De politie heeft maandag bij een drugslab in Zuid-Holland twee Brabanders opgepakt. Het is al het vijfde voorbeeld van Brabantse inbreng in drugslabs buiten de provincie in korte tijd. En dat lijkt geen toeval. De politie komt ze vaak op het spoor door ze te volgen of gewoon door de neus te gebruiken.

Het begon maandagmiddag met een alarm van een snelwegcamera langs de A16 bij Dordrecht. Die camera sloeg aan op een verdacht kenteken. Agenten reden er achter aan en kwamen uit in Kwintsheul, een plaatsje in het Westland, onder de rook van Den Haag.



Anijsgeur

De auto stopte in de Van der Dussenlaan bij tuinbouwkassen. Daar roken de agenten de typische anijsgeur die bij drugsproductie past.

Er bleek inderdaad een drugslab verstopt. De vier mannen uit de auto werden in de boeien geslagen. Het ging om een Tilburger van 23 jaar, een man van 40 uit Waalwijk, een Rotterdammer en een inwoner van Kwintsheul.

Het is niet de eerste plek waar de afgelopen vijf maanden een drugslab met Brabanders is ontdekt. Er waren ook opvallende vangsten in Zeeland, Zuid-Holland, Overijssel en België. Een kort overzicht van de opvallendste van de voorbije maanden.

Oud-Beijerland, Zuid-Holland, eind december. De politie pakt zes mannen op. In een loods maakten ze synthetische drugs. Een van de verdachten is 25 jaar en komt uit Veldhoven.

Burgh-Haamstede, Zeeland, begin maart. Aan de Meeldijk bij Burgsluis vindt de politie een groot speedlab. Agenten pakken een man van 30 jaar uit Tilburg op, iemand uit Urk en een man zonder vast woonadres. Twee van de drie zijn bekenden van de politie. De recherche was ze in West-Brabant al op het spoor gekomen.

Kuinre, Overijssel, eind maart. Agenten vallen een boerderij aan de Wagenweg binnen. Daar wordt mdma gemaakt, de grondstof voor xtc. In het pand twee inwoners van Noord-Brabant van 41 en 49 jaar, naar verluidt in ieder geval een Tilburger. In het lab woonden honderden slangen. Die dieren bleken legaal, maar agenten keken toch wel even op.

Poederlee, België, begin april. De politie vind drie dode mannen in een drugslab. Ze stierven mogelijk door giftige dampen. De slachtoffers komen uit Den Bosch en Eindhoven. Een West-Brabander overleeft het drugsdrama.

'Van huis'

Brabantse laboranten die verder van huis drugs koken gebeurt vaker. Ze doken op bij de Waddenzee, in Duitsland en aan de Vlaamse kust. Maar inmiddels lijkt het eerder regel dan uitzondering dat de labs worden bemand Brabanders.

Het is niet zo dat drugsproducenten verhuizen. Integendeel. Er worden in Brabant nog steeds veel labs gevonden, de laatste tijd steeds meer. Waarom sommige laboranten dan toch verder van huis actief zijn is onduidelijk. Mogelijk voelen ze zich in Brabant 'bekeken'. Het gaat vaak om bekende drugsproducenten. Die kiezen liever afgelegen plekken waar omwonenden en autoriteiten minder ervaring hebben met het herkennen van drugslabs.

De politie publiceerde over het lab in het Overijsselse Kuinre onlangs deze video: