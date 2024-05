Hakenkruis en antisemitische teksten geklad op christelijk inloophuis

Bij inloophuis Bethesda in Werkendam heerst nog volop ongeloof. Zondag werd het pand van de stichting beklad met antisemitische uitlatingen. “Wij verkopen Israëlische producten en we hebben de Israëlische vlag opgehangen. Dat moet kunnen in een democratisch land”, vindt Adrie Visser van Bethesda.

Bethesda is een inloophuis met een christelijke grondslag. "Zonder dat we ons aan een kerkgenootschap binden, iedereen is welkom", zegt de oprichter. In het inloophuis dat als doel heeft mensen te verbinden, worden koffieochtenden, lunches en een keer per maand een sing in gehouden. Daarnaast worden er Israëlische producten verkocht om ondernemers in Israël te steunen. Ook zijn er gebedsavonden voor het land. Adrie: “Wij staan achter Israël en achter Gods volk.” Er hing daarom ook een Israëlische vlag voor het raam.

Zondag na de kerkdienst kreeg ze te horen dat het pand aan de Van Randwijklaan was beklad. Op het raam was de tekst ‘JHK’ gespoten. “Dat schijnt te staan voor Joden Hebben Kanker. Dat wist ik niet. Het komt blijkbaar uit de voetbalwereld”, vertelt de 63-jarige Adrie verbaasd. Ook was er een hakenkruis en de tekst ‘Palestine’ op het pand gespoten.

Israëlische vlag

De stichting heeft niet eerder bedreigingen of negatieve reacties ontvangen, zegt Adrie, die samen met haar man in Werkendam woont en moeder is van negen kinderen. “Wel heb ik wel eens de vraag gekregen: zou je dat nou wel doen van die Israëlische vlag? Maar ik vind dat dat moet kunnen in een democratisch land. En hoe je er ook in staat, een hakenkruis heeft op Bevrijdingsdag niets te zoeken.”

Adrie heeft inmiddels bij de politie aangifte gedaan, maar vooralsnog wordt er in het duister getast over de mogelijke daders. “De beheerder van ons pand heeft ook andere huizen met camerabewaking, maar daar was niks te zien.” Vermoedelijk is het pand tussen zaterdagavond negen uur en zondagochtend zes uur beklad.

“Ook bewoners hebben niks gezien en kunnen het eigenlijk niet geloven.” Inmiddels heeft burgemeester Egbert Lichtenberg van Altena steun betuigd, zegt ze. “Dat is fijn, maar het blijft even zoeken hoe hier mee om te gaan.”