Molukse wijk is geen vrijstaat meer, maar een hechte Bredase gemeenschap

Voor de buitenstaander is de Bredase wijk Driesprong niet anders dan andere buurten in Breda. Zeker nu een aantal jaar geleden een groot deel van de oude huizen is vervangen door nieuwbouw. De tekst ‘Maluku’ op een schuurtje verwijst echter naar het echte verhaal dat schuil gaat achter deze wijk. Het verhaal van een trotse Molukse gemeenschap die getekend door de geschiedenis nog steeds op zoek is naar erkenning.

Crams Nikijuluw (70) loopt over het Arumbaeplein in de wijk Driesprong en wijst op de oranje vlaggetjes die vrolijk in de wind van lantaarnpaal naar lantaarnpaal wapperen. Dat is opmerkelijk, zo zegt de Molukker van de tweede generatie. Maar nog opmerkelijker zijn de rood-wit-blauwe die ernaast hangen. Ook in de Molukse wijk is twee weken geleden Koningsdag gevierd. Iets dat vroeger ondenkbaar was.

"Onze wijk was een soort vrijstaat", vertelt Crams Nikijuluw, een vooraanstaand lid van de Molukse gemeenschap in Breda. "Het was gewoon om met luide muziek tot diep in de nacht te feesten, want aan vergunningen deden we niet. De enige blanken die hier wel welkom waren, waren de melk- en groenteboer. Vroeger isoleerden we ons wel een beetje van de rest van de stad. De lokale overheid vond dat wel best."

De Molukkers waren altijd uitermate trouw geweest aan Nederland en het koningshuis. In de jaren zeventig sloeg het sentiment om en groeide het wantrouwen toen bleek dat de regering de Molukkers - na de onafhankelijkheidsstrijd tegen Indonesië - onder valse voorwendselen naar Nederland had gehaald. De politie durfde op een gegeven moment niet meer in de Bredase Molukkenwijk te komen en de gewone Belanda's (Nederlanders) werden vaak gewantrouwd.

De Molukkers kennen een tragische geschiedenis. De eerste groep Molukkers kwam in 1963 naar Breda, nadat ze eerst ruim tien jaar in Vught, Westerbork, Winterswijk of in Zeeland in een kamp hadden gezeten. Zij maakten met hun families deel uit van de vierduizend Molukse soldaten van het Koninklijke Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) die naar Nederland werden verscheept nadat Indonesië de Molukken in 1951 had geannexeerd. De politiek was indertijd bang dat de Molukse soldaten de strijd zouden aangaan met Indonesië om de eerder uitgeroepen Republiek der Zuid-Molukken (RMS) terug te krijgen.

Een speciaal gedeelte van de wijk Driesprong werd toebedeeld aan de Molukkers. Het werd een wijk in een wijk. "We hadden zo onze eigen normen, waarden en gebruiken", legt Crams uit. "De kerk was heel belangrijk en we zorgden nog altijd goed voor elkaar. En dat is nu nog zo." Crams Nikijuluw vervolgt: "Maar ook met de toenmalige Nederlanders die hier naast onze wijk woonden, konden we goed opschieten. Die komen nog altijd naar onze feestjes en bijeenkomsten. Daar is geen uitnodiging voor nodig."

De regering had de Molukkers onder dienstbevel naar Nederland gehaald met de belofte dat ze naar hun thuisland zouden terugkeren. Maar in plaats daarvan moesten ze blijven en integreren. Dat was een hele bittere pil. "We waren besodemieterd en we voelden de pijn van onze ouders", vertelt Crams. "Daarnaast was ook de werkloosheid onder Molukse jongeren hoog en werd het opleidingsniveau laag gehouden. Dit alles zorgde voor een radicalisering onder jonge Molukkers."