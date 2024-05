Jonge Molukkers strijden voor eigen staat, maar niet om er te wonen

Veel Molukkers dromen nog altijd van een eigen, onafhankelijke staat. En niet alleen de ouderen, want ook de derde en vierde generatie Molukkers in Nederland is bereid om te knokken voor een Republiek der Zuid-Molukken. Op hun eigen manier, want treinkapingen, gijzelingen en geweld behoren echt tot een ver verleden. Vooral via het slim inzetten van social media willen jonge Molukkers, zoals Chelsea Manuhutu en Revelino Tuhusula uit Breda, hun zaak op de politieke agenda krijgen.

Zelf is Chelsea dan ook in Breda commandante van de Baris, een ietwat militante groep jonge Molukkers die één keer per jaar in legeruniform door de straten van de wijk Driesprong marcheert. Op 25 april hijsen ze de Molukse vlag en wordt de onafhankelijkheidsverklaring uit 1950 opnieuw uitgesproken. Dat is belangrijk voor hen, want de Molukken werden in 1951 geannexeerd door Indonesië.

Omdat het allemaal lang geleden is, is het best opvallend dat veel jongeren in de wijk nog zo bezig zijn met de Molukse zaak. "Bij mij komt dit omdat mijn opa in 1970 één van de bezetters was van de Indonesische ambassade in Wassenaar. Die wilden voorkomen dat president Soeharto op staatsbezoek kwam. We hebben het daarom thuis vaak over de RMS. Het zit in mijn bloed."

"Ik ben trots op mijn opa en wat hij heeft gedaan", vervolgt ze. "Als je de achterliggende gedacht snapt, begrijp je ook het waarom. Als ik toen bij die jongeren had gehoord, had ik, denk ik, ook een ambassade bestormd of een trein gekaapt."