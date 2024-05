Oom Piet knipt en plakt honderden Molukse vlaggen en iedereen wil ze hebben

Hij is geliefd als handige kapper en tuinman en minstens zo onmisbaar als danstalent en kunstenaar: Piet Souhawat (77). In de Molukse wijk Driesprong in Breda is hij hét manusje-van-alles en bij iedereen bekend als Oom Piet. Tussen alle klusjes door houdt hij zich bezig met zijn grootste passie: Het maken van de Molukse vlag in alle soorten en maten.

De klok aan de muur in het huis van Piet aan de Schiermonnikoogstraat geeft nog altijd de tijd aan op de Molukken, het geboorteland van zijn ouders. “Het zit nog steeds diep in ons hartje, zie je wel”, aldus de goedlachse Bredanaar. Met reepjes papier in de kleuren blauw, wit, groen en rood lijmt hij ondertussen secuur de Molukse vlag op stukjes karton.

"Ze willen de Molukse vlag hebben, omdat ze trots zijn op hun afkomst."

Zijn huis staat vol tassen met honderden kunstwerkjes van zijn hand. Sommigen zijn voorzien van de tekst ‘Maluku’ (Molukken) en anderen zijn versierd met een traditionele tombak (speer) of parang salawaku (zwaard en schild). Veel Nederlanders van Molukse afkomst hebben inmiddels een kartonnen kunstwerkje van hem in huis. Ze hebben het gekregen of gekocht van de maker uit Breda.

Oom Piet met zijn zelfgemaakte traditionele tombak (foto: Erik Peeters).

“Mensen willen ze graag hebben, omdat ze trots zijn op hun afkomst”, vertelt Piet. Met zijn ouders verhuisde hij begin jaren vijftig naar Nederland. Het gezin woonde eerst in Zeeland en Winterswijk voordat ze in 1967 naar de Bredase wijk Driesprong verhuisden. “Mijn ouders waren hele lieve mensen. Het is schandalig wat ze is aangedaan. Nadat ze hadden gevochten onder de Nederlandse vlag, werd ze nadien van alles beloofd. Daarvan is niets terecht gekomen. Ik heb het zelf niet meegemaakt maar je voelde dat verdriet altijd.”

"Hij zou een lintje moeten krijgen."

Ondanks dat Piet altijd bewust vrijgezel is gebleven, kent iedereen hem in de wijk als een echte ‘oom’. Zijn naam wordt met respect uitgesproken in de wijk. “Hij zou eigenlijk een lintje moeten krijgen”, aldus een oudere buurtgenoot. Ze prijst Piet vanwege zijn behulpzame karakter. “Hij helpt iedereen en hij houdt de boel netjes in de wijk en bij de kerk. Verder knipt hij het haar van veel mensen en geeft hij zelfs ook nog danslessen.” Of het niet allemaal een beetje veel is? Piet vindt het de gewoonste zaak van de wereld: “Ik kan er niet tegen wanneer er papier of rotzooi ligt. Bovendien kan ik niet stilzitten. Zolang ik nog kan, blijf ik het doen.” DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Molukse wijk is geen vrijstaat meer, maar een hechte Bredase gemeenschap Jonge Molukkers strijden voor eigen staat, maar niet om er te wonen