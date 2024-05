Medewerker zorgcentrum (22) wordt verdacht van seksueel misbruiken ouderen

De 22-jarige medewerker van woonzorgcentrum Elisabeth in Breda die zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag met ouderen, wordt verdacht van seksueel misbruik. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag laten weten aan Omroep Brabant. De man is een Nederlander en blijft nog zeker twee weken vastzitten.

Tot nu toe spraken de politie en het zorgcentrum over 'seksueel grensoverschrijdend gedrag'. Het misbruik vond plaats op de afdeling Corenschup, waar ouderen met een vorm van dementie wonen. Binnen die afdeling werden meerdere meldingen gedaan van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De verdachte werd eind vorige maand opgepakt in België. Hij is door de Belgische autoriteiten overgeleverd aan Nederland. De verdachte heeft de Nederlandse nationaliteit.

Ingehuurde zzp'er

Wat er precies is gebeurd, kan de overkoepelende zorgorganisatie Surplus niet zeggen. De man was niet in dienst bij het zorgcentrum, maar werd ingehuurd als zzp'er.

Surplus heeft na het bekend worden van het seksueel overschrijdend gedrag binnen haar muren aangifte gedaan bij de politie en een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg. Zowel de politie als de Inspectie Gezondheidszorg is een onderzoek begonnen.

'Verschrikkelijke gebeurtenis'

Zorgverlener Surplus gaf een reactie: "Een dergelijke strafzaak heeft veel impact en roept begrijpelijkerwijs allerlei vragen en emoties op. Surplus richt zich eerst en vooral op de zorg voor de bewoners, hun familieleden/naasten en onze medewerkers. Wij helpen hen om samen met ons de moeilijke periode na deze verschrikkelijke gebeurtenis te doorstaan."

