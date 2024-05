112-nieuws: auto verwoest • man opgepakt voor bedreiging agent

08.44

Een taxichauffeur is afgelopen nacht door een klant (56) met een mes bedreigd. De klant was het niet eens met de prijs van de taxirit, meldt de politie vanochtend. De klant wilde naar de Haagse Beemden in Breda. Hij vond de prijs van dertig euro eerst teveel, maar later stapte hij toch in. Toen hij aankwam, wilde hij niet meer dan vijftien euro te betalen. Hij trok plots een mes en bedreigde hij de chauffeur. Die sprong snel uit de taxi en belde de politie. Die hield de man aan.

