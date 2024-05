Opluchting in volkswijk: 'Heel blij dat zonnepanelen mogen blijven'

De ruim 140 ‘illegale’ zonnepanelen die op de daken van veertien woningen aan de Busschietersstraat in Den Bosch liggen, mogen tóch blijven. Het goede nieuws van de gemeente is het gesprek van de dag in de Bossche volkswijk De Muntel. "Scheelt ons een hoop geld."

Begin april kregen de bewoners met zonnepanelen op het dak plots een brief op de deurmat. In de brief van verhuurder BrabantWonen stond dat de panelen illegaal waren en dat ze er daarom af moesten. De bewoners reageerden geschokt, want de zonnepanelen aan de Busschietersstraat zijn nog geen twee jaar geleden door datzelfde BrabantWonen gelegd. De gemeente wilde dat de ruim 140 panelen werden verwijderd, omdat de wijk een 'rijksbeschermd stadsgezicht' is. Dat betekent dat de gemeente het oorspronkelijke uiterlijk van de wijk wil bewaren. Bewoners baalden enorm van de gang van zaken, want door de zonnepanelen was hun energierekening de afgelopen twee jaar juist aanzienlijk lager.

"We zijn heel blij en opgelucht, want zonder zonnepanelen heeft iedereen hoge stookkosten."

Via een antwoordbrief van het college van B en W van Den Bosch werden de bewoners donderdag op de hoogte gebracht dat de gemeente tóch een uitzondering wil maken om de panelen te legaliseren. De gemeente is al in overleg met BrabantWonen over een 'maatwerkaanpak'. Bewoonster Wilma woont al zo'n beetje haar hele leven in de straat en is opgelucht dat de zonnepanelen op haar dak mogen blijven. "Zonder de zonnepanelen heeft iedereen enorm hoge stookkosten. Ieder jaar 1200 euro bijbetalen was voor mij normaal, terwijl ik dit jaar voor het eerst 600 euro terugkreeg."

"Veel bewoners hadden hun gasfornuis al vervangen."

Ook Mehmet woont in de Busschietersstraat. Hij is blij dat de bewoners gehoord zijn. "Veel buren hadden hun gasfornuis al vervangen voor een elektrische kookplaat om zo min mogelijk gas te stoken. Als de zonnepalen weg hadden gemoeten, had mij dat een paar honderd euro per jaar gekost." Volgens de bewoners is één huis uitgezonderd van de legalisatie. De zes panelen die op het dak van een huis op het Rietpolderplein liggen moeten wel weg. Dit huis heeft volgens de gemeente wel 'monumentale' status.