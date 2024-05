Grote schade in huis na brand, politie denkt aan aanslag

Bij een huis in Kaatsheuvel is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken. De politie vermoedt dat een molotovcocktail of vuurwerk tegen het huis aan de Nieuwevaert is gegooid. Ook zouden er meerdere mensen bij het huis zijn gezien. Dat meldt de politie ter plaatse.

De brandweer uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle kwam net na middernacht in actie voor de woningbrand. Volgens de officier van dienst van de politie zijn er meerdere mensen bij het huis gezien waarna de brand uitbrak. De brand sloeg vervolgens naar binnen, het huis heeft grote schade opgelopen. De bewoners van het huis waren op het moment van de brand niet thuis. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd, camerabeelden uit de buurt worden bekeken. Veel buurtbewoners stonden 's nachts op straat na de aanslag in hun straat.

Foto: Iwan van Dun / SQ Vision