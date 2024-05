Verdachte vergeten op te halen, moordzaak gaat niet door

Nick B. tijdens een eerdere zitting in de rechtbank in Den Bosch (tekening: Nicole van den Hout). De hulp voor het slachtoffer uit Bladel was vergeefs (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende 1/2 Nick B. tijdens een eerdere zitting in de rechtbank in Den Bosch (tekening: Nicole van den Hout).

Iedereen zat vrijdagmiddag klaar voor de zitting bij het hof in Den Bosch over een dodelijke steekpartij in Bladel. Maar, er was één probleem. Men was vergeten verdachte Nick B. (19) op te halen uit Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda. En even snel vervoer regelen ging ook niet meer lukken, zo bleek.

Pijnlijk voor alle betrokkenen, maar vooral voor de moeder van het slachtoffer, zo benadrukte de advocaat-generaal. Maar zij kon het op deze vrijdag ook niet meer veranderen. Iedereen was klaar om aan het hoger beroep te beginnen. Familie, de raadsheren, de advocaat van Nick B. en de pers. Foutje bij regelen vervoer

Maar Nick B. wilde per se bij de zitting zijn. En, zo concludeerde het hof, hij heeft ook het recht om aanwezig te zijn. En het was zeker niet zijn schuld dat hij er niet was. Iets is fout gegaan bij het regelen van het vervoer naar het gerechtshof in Den Bosch. Maar waar precies de fout zit, bleef onduidelijk. Het was overigens niet de enige misser deze middag. Ook de tolk, die de moeder van het slachtoffer zou bijstaan, was er om onverklaarbare redenen niet. Pijnlijk allemaal, omdat iedereen naar dit hoger beroep had toegeleefd. Nick B. was het niet eens met de straf die hij vorig jaar september kreeg van de rechtbank: twee jaar cel en jeugd-tbs. Vloeitjes halen

De toen 18-jarige Nick ging op de middag van oudejaarsdag 2022 naar het centrum van Bladel om vloeitjes te halen en kwam daar Ali Hassan tegen, met wie hij al jaren ruzie had. Ze raakten, ondanks een contactverbod inclusief enkelband, toch in gesprek. Maar dit liep al snel uit op ruzie. Nick trok zijn mes en stak het slachtoffer in zijn borst en buik. Hasan wist nog weg te rennen, maar zakte iets verderop in elkaar en overleed ter plekke. De tekst gaat verder onder de video: