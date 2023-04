Hasan en Nick hadden al langer ruzie en nu is Hasan dood

De 18-jarige Hasan werd Oudejaarsdag zwaargewond gevonden bij een huis in zijn woonplaats Bladel. Hij had steken in zijn bovenlichaam en buik en overleed ter plekke. Nick B. (18) ook uit Bladel, stond vrijdagochtend voor het eerst voor de rechter voor deze steekpartij. Nick en Hasan hadden al lange tijd ruzie en droegen allebei een enkelband.

Nick B. werd diezelfde nacht nog thuis aangehouden en heeft bekend dat hij Ali Hasan, die door zijn omgeving Hasan wordt genoemd, heeft doodgestoken. Voorafgaand aan de fatale steekpartij op de Van Dissellaan hadden de verdachte en het slachtoffer ruzie.

Enorm mes

De advocaat van Nick B. zegt dat zijn cliënt juist voor zijn leven vreesde en het noodweer was. Hasan zou Nick namelijk bedreigd hebben met een vuurwapen en ook naar zijn broeksriem gegrepen hebben, waar mogelijk het wapen zat. Dat wapen is door de politie gevonden, maar werkte niet.

Maar volgens de officier van justitie is op beelden juist te zien en horen hoe Nick B. zijn slachtoffer bedreigde met een enorm mes. Hasan zou juist heel rustig zijn gebleven onder die dreiging en zich weg hebben laten duwen.

Moord of doodslag

Nick moet van de rechtbank dan ook voorlopig vast blijven zitten. Daar is de officier van justitie blij mee. Het gaat hier om doodslag of moord, ik kan het niet aan de maatschappij uitleggen als een verdachte dan vier maanden later op vrije voeten komt, ook al is het misschien maar tijdelijk", zei de officier van justitie.

Nick B. zit nu in een gevangenis voor volwassenen, maar zijn advocaat ziet dat liever anders. "Wat voor gevaar is er voor de maatschappij als hij in jeugddetentie zit en niet tussen zware criminelen?" Maar justitie zegt dat volgens experts er geen aanleiding is voor overplaatsing, al lopen er nog wel een achtergrond, psychologisch en psychiatrisch onderzoek naar B.

Vete

Hasan en Nick waren bekenden van de politie en van elkaar. Zo werd in oktober 2021 Nick door Hasan bedreigd met een pistool. Daarbij bleef het niet. Nick B. werd ook mishandeld en in het gezicht geslagen en geschopt op de Van de Lindenstaat in Hapert. Dat werd ook nog eens allemaal gefilmd door Hasan.

Ze waren beiden toen nog 17 jaar oud. Hasan kreeg van de kinderrechter in Den Bosch destijds een werkstraf van 80 uur en 42 dagen jeugddetentie.

Woningoverval

Vorig jaar januari werd Hasan met een andere jongen aangehouden voor een woningoverval aan de Horizon in Bladel. Ze bedreigden de 51-jarige bewoner en eisten spullen van hem.

Nick heeft ook flink wat op zijn kerfstok: bedreiging, drugshandel en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan Hasan. Ook toen met een enorm mes.

Ook Nick werd eerder al eens door de kinderrechter veroordeeld. De forse straffen brachten hem niet tot inkeer: hij zit nu vast voor het doodsteken van Hasan op 31 december.

Op 4 juli is de volgende zitting en op 11 augustus volgt de inhoudelijke behandeling van de zaak.