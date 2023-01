Doodgestoken Hasan (18) herdacht door tientallen mensen met ballonnen

Met vuurwerk wordt de 18-jarige Hasan herdacht (foto: Omroep Brabant). Mensen nemen ook bloemen en ballonnen mee naar de herdenking (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige 1/2 Met vuurwerk wordt de 18-jarige Hasan herdacht (foto: Omroep Brabant).

Tientallen familieleden, vrienden en bekenden hebben zondagmiddag de 18-jarige Hasan uit Bladel herdacht. De man werd op oudejaarsdag neergestoken op de Van Dissellaan en overleed ter plekke. Met bloemen, ballonnen en vuurwerk brachten mensen een laatste groet aan het slachtoffer.

Hasan en de eveneens 18-jarige verdachte hadden het al paar keer eerder met elkaar flink aan de stok gehad. Voorafgaand aan de dodelijke steekpartij van vorige week zaterdag was er al sprake van ernstige mishandeling en bedreiging met een vuurwapen. Waar Hasan nu het slachtoffer is, was hij toen de degene die veroordeeld werd voor de strafbare feiten. Zaterdag 31 december gaat het helemaal mis op de Van Dissellaan in Bladel. Hasan wordt zwaargewond gevonden op de oprit van een huis. Hulpdiensten kunnen niets meer voor hem doen en hij overlijdt ter plekke. De politie heeft al snel een verdachte in beeld voor de dodelijke steekpartij. Het gaat om een 18-jarige man uit Bladel, die in de Nieuwjaarsnacht thuis wordt aangehouden.

"Hij was ondanks alles wel geliefd en had een grote vriendenkring."

Twee vriendinnen van de doodgestoken Hasan organiseerden deze zondagmiddag een herdenking voor hun omgekomen leeftijdsgenoot. "We willen laten zien dat hij een grote vriendenkring had en ondanks alles wel geliefd was bij veel mensen", vertelt een van de twee jonge vrouwen.

Het verdriet bij de familie van Hasan is groot (foto: Omroep Brabant).

Zo'n tachtig mensen kwamen bij elkaar bij de voetbalkooi aan de Herman Heijermanslaan. Onder hen ook de zus, moeder en opa van het slachtoffer. Hasan zijn grootvader las een stukje uit de Koran voor, maar kreeg het even te kwaad tijdens de herdenking.

"Hasan was ook een vriend, zoon en neef en niet alleen wat over zijn verleden in de media staat."

Wat zijn vrienden vooral willen laten zien is dat ze Hasan steunen en blijven steunen. "Hij was ook een vriend, zoon en neef en niet alleen wat er over zijn verleden in de media staat", zegt de vriendin. De plek van de bijeenkomst is niet zomaar gekozen. "Hier kwam onze vriendengroep altijd bij elkaar, dit was ook Hasan zijn plekje." Na het samenzijn bij de voetbalkooi vertrekt de groep richting het ouderlijk huis van Hasan. Ze dragen de witte ballonnen en bloemen met zich mee. Die laatste worden door sommigen later aangeboden aan de overleden man zijn moeder.

"We zijn dankbaar voor al het medeleven."

Hasan zijn vriendinnen zijn blij met de flinke opkomst. "We zijn dankbaar dat zoveel mensen hun medeleven hebben getoond. Dat doet ons goed." Ook de familie van de overleden man spreekt zijn waardering uit. Ondanks dat Hasan bij veel mensen geliefd was, is hij de afgelopen twee jaar meerdere malen veroordeeld. In 2020 en 2021 moet hij meerdere malen voor de kinderrechter verschijnen voor onder meer openlijke geweldpleging, poging tot zware mishandeling, zware mishandeling, bedreiging met een vuurwapen en een gewelddadige woningoverval. De man die ervan verdacht wordt Hasan te hebben neergestoken, heeft ook flink wat op zijn kerfstok. Bedreiging, drugshandel en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De 18-jarige verdachte blijft nog zeker twee weken vastzitten voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij op oudejaarsdag.