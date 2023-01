Verdachte (18) van dodelijke steekpartij Bladel nog zeker twee weken vast

Een 18-jarige man uit Bladel blijft nog zeker twee weken vastzitten voor zijn mogelijke betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij, vorige week zaterdag in zijn woonplaats. De rechtbank in Den Bosch besloot dit woensdag. Het is nog niet duidelijk wat Openbaar Ministerie de verdachte ten laste gaat leggen. Het dodelijke slachtoffer is ook 18 en woonde eveneens in Bladel.

De man werd zaterdagmiddag zwaargewond gevonden op de oprit van een huis aan de Van Dissellaan in Bladel. Hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen, het slachtoffer overleed op de plek waar hij werd aangetroffen. Verdachte snel in beeld

De politie kreeg al snel in de gaten wie een aandeel zou hebben gehad in de steekpartij. Deze 18-jarige man werd zaterdagnacht thuis aangehouden. De twee jongens waren al langer bekenden van politie en justitie. Ook kenden ze elkaar. Ze hadden het al eens met elkaar aan de stok gehad. Het slachtoffer werd een jaar geleden veroordeeld omdat hij de man die nu vastzit met een pistool had bedreigd. Ook mishandelde hij zijn leeftijdsgenoot door hem te schoppen en slaan. Dit alles werd door hem gefilmd. Dit gebeurde eind oktober 2021 bij de Van de Lindenstraat in Hapert, dat onder de gemeente Bladel valt. De kinderrechter in Den Bosch legde hem hiervoor in januari vorig jaar een werkstraf van 80 uur en 42 dagen jeugddetentie op. Hem zou nog eens 58 dagen in een jeugdgevangenis wachten wanneer hij weer de fout zou ingaan. In 2020 was hij door de kinderrechter al tweemaal veroordeeld: voor een openlijke geweldpleging en een poging tot zware mishandeling. Gewelddadige woningoverval

De vrees van de kinderrechter kwam uit: eind januari vorig jaar pleegde hij, samen met een dorpsgenoot, een gewelddadige woningoverval in Bladel. Hij was toen net af van een enkelband. De rechter legde hem 67 dagen cel op en nog eens 158 dagen met een proeftijd van twee jaar om hem ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Ook werd toen bepaald dat het elektronisch toezicht nog zeker een half jaar zou duren. 'Familie wil rust'

Advocate Monique Hendriks-van Kollenburg, die het slachtoffer bijstond in de meest recente rechtszaak, wil niet ingaan op de uitspraak van de rechter of op de vraag waarom zijn cliënte een enkelband droeg. “De familie wil nu alleen maar rust”, aldus de raadsvrouw. Ook de verdachte droeg een enkelband, waarom is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie laat weten dat tijdens het onderzoek hierover geen uitspraken worden gedaan. De advocaat van de verdachte was niet bereikbaar voor commentaar.