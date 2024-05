Voorbijgangers schrikken van grote ravage bij Vice Versa: 'Niet verwacht'

Het opruimen van de resten van de verwoestende brand bij logistiekbedrijf Vice Versa in Oss trekt vrijdag veel bekijks. Veel mensen fietsen op hun vrije dag langs de plek om de ravage met eigen ogen te zien. En dat zorgt voor verbaasde blikken. "Wist niet dat er zo verschrikkelijk veel opgeslagen werd."

Sinds woensdag is de sloop en het afvoeren van de resten van de brand in volle gang. Bij de brand, die vorige week vrijdag in een koelcel begon, gingen tien vriescellen en een paar koelcellen in vlammen op. Het hele gebouw is verwoest. Bij de opruimwerkzaamheden worden eerst de vleesproducten weggehaald die in het distributiecentrum werden opgeslagen.

Stankoverlast

Daarnaast wordt de ongediertebestrijding ingezet om te voorkomen dat er ongedierte op het gebouw afkomt. Het vlees en de andere etenswaren zorgen namelijk voor stankoverlast, al vinden omstanders de geur meevallen.

"Af en toe trekt er een vlaag voorbij, maar wij zijn dorpsmensen dus we zijn wel wat gewend", lacht Will uit Ooijen. Samen met haar man Hank fietst ze vaker langs het bedrijf. "Maar dat het zo'n ravage was, had ik niet verwacht", zegt Hank.

Veel opgeslagen

Will is met name verrast over de grootte van het bedrijf. "Groentes, brood en vlees. Ik wist niet dat er zo verschrikkelijk veel opgeslagen werd." Ze leeft erg mee met eigenaren van het pand. "Het is verschrikkelijk. Ik hoop zelf nooit zo'n brand mee te maken."

Ook Ton is na een bezoekje aan de sportschool benieuwd hoe het gebouw er een week na de brand bij ligt. "Indrukkend om te zien dat het zo'n grote fik is geweest. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Het opruimen gaat wel nog even duren als ik het zo bekijk." Hij hoopt wel dat de vleesresten snel worden opgeruimd als de temperaturen de komende dagen gaan stijgen. Voor nu valt de stank volgens Ton nog mee.