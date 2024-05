Eigenaar distributiecentrum emotioneel na brand: '40 jaar aan werk weg'

In een dag tijd werd zijn hele bedrijf verwoest. Directeur Tonnie van den Boogaard (66) heeft tranen in zijn ogen en een brok in zijn stem als hij over de schade praat. 75 procent van zijn bedrijf, gespecialiseerd in logistiek, brandde af. "Ik zag veertig jaar aan werk voorbij trekken. Alles is in één keer weg."

Het zorgde voor een urenlange nachtmerrie voor de familie. Zoon Koen vertelt over de rampzalige dag: "Mijn vader en zus belden me 's ochtends rond zes uur. Ik ben hier meteen heen gereden. Toen was de brandweer al bezig. Het leek goed te gaan, ze dachten dat het vuur was gedoofd. Maar de euforie sloeg om toen de brand weer oplaaide. Ze hebben nog geprobeerd om gaten te boren en wanden in te slaan om het zo te blussen maar rond de middag was duidelijk dat het pand niet meer te redden was. Dan kun je de rest van de dag alleen machteloos toekijken hoe alles brandt."

De brand brak donderdagnacht uit. De brandweer was meer dan 28 uur aan het blussen bij distributiecentrum Vice Versa aan de Kanaalstraat in Oss. Volgens Van den Boogaard werden op het hoogtepunt 250 brandweerlieden ingezet en 88 voertuigen.

Tien vriescellen en een paar koelcellen gingen in vlammen op, net als dertigduizend pallets. In het warehouse lag vlees, groente en ijs. Restanten van het vlees zoals honderden frikandellen liggen op bergen vuilnis. Koen is blij dat er geen slachtoffers zijn gevallen. "Alleen materiële schade, maar het is wel je levenswerk dat je ziet verdwijnen."

Toch geeft de familie niet op. Tonnie was al minder uur gaan werken en had de zaak overgedragen aan zijn kinderen. "Ik werkte een uur of twintig. Dat is nu weer opgeschaald naar vijftig of zestig uur. Dat voelt wel goed, maar de aanleiding is minder. Maar we zetten de schouders eronder om voor de kinderen weer iets moois te maken."

Het komt niet vaak voor dat de brandweer met zoveel brandweerlieden aan het blussen is. Het is zelfs een record volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Het betreft een vrieshuis/koelcel met lage temperaturen van ongeveer –18 tot –20 graden Celsius. Dit zorgde ervoor dat de brandweerslangen bevroren, dat ruimtes spekglad waren en dat onze brandweercollega's geen hand voor ogen zagen".

Ook het grote oppervlakte van het gebouw maakte deze brand complex. "Het vrieshuis stond vol hoge magazijnstellingen die dicht op elkaar stonden met grote hoeveelheden materialen. Voor onze brandweermensen was de situatie daarom onveilig en was het niet mogelijk om rechtstreeks het vuur te blussen." Volgens de brandweer was de constructie van het vrieshuis specifiek ontworpen om de kou binnen te houden en weinig lucht toe te laten. "Dit betekent dat de warmte, rook en brandbare stoffen niet gemakkelijk kunnen ontsnappen."

75 procent van de panden is afgebrand. Al het gekoelde en bevroren eten dat er was opgeslagen, is verbrand. Maar alle vrachtwagens zijn onaangetast dus het dagelijkse werk kan doorgaan. "Andere vrieshuizen willen ons helpen en hebben ruimte beschikbaar gesteld zodat we onze klanten kunnen bedienen." In het pand aan de overkant, dat nog heel is, komt tijdelijk een kantoor.