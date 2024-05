Zo viert Brabant Moederdag: 'Ik vind je lief'

Het is Moederdag. En dat betekent dat bekende en onbekende Brabanders hun moeder in het zonnetje zetten, of extra aan haar denken als zij niet meer bij hen is.

Tilburger Leo Alkemade heeft voor zijn moeder een speciale video gemaakt. Zo laat hij aan de Spaanse kust zien wat zijn cadeau is voor zijn moeder. Al is het nog maar de vraag of dat cadeau goed is aangekomen.

Ook Frans Bauer denkt aan de moeders van Nederland. Zo plaatst de zanger een foto met zijn moeder Wies en wenst hij alle moeders een hele fijne Moederdag.

Sylvie Meis plaatst op Facebook een bericht hoe blij ze is met haar zoon Damian. De Bredase heeft het ook over haar eigen moeder die Sylvie altijd heeft gesteund en haar heeft geholpen om haar dromen waar te maken.

Karin uit Eindhoven plaatst op Twitter dat Moederdag voor haar dit jaar anders is dan normaal. Het is het eerste jaar dat ze deze dag beleeft zonder haar moeder. En dat verdriet is groot. Ook omdat ze zoals ze zelf ongewenst kinderloos is.

Wie ook een leuke Moederdag heeft is Judith. Zij viert deze bijzondere dag met haar drie kinderen en plaatst er een foto bij.

