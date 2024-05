'Blauwe vogel' Appie haalt snoeihard uit naar Songfestival in sketch

Appie Mussa, een van Joost Kleins beste vrienden en Eurovisievogel in blauw kostuum, trekt op TikTok zijn snavel open over de diskwalificatie van zijn vriend op het Eurovisie Songfestival. Zelf staat Mussa achter het keyboard tijdens de Europapa-act. "Wacht, wat heeft hij gedaan? Praktisch niks? Gediskwalificeerd!"

"Eurovision be like", staat erboven. "Die Europapa-gast wordt veel te groot, wat gaan we eraan doen?", doet hij een hoge pief van de instantie na. "En hoe zit dat dan met Israël?", vraagt de cameravrouw hem. "Ja, wat is daarmee? Oh, je bedoelt al die onschuldige mensen? Heb ik geen problemen mee. Hebben jullie er problemen mee? Nee, zij mogen blijven, zij mogen doorgaan."

Hiermee lijkt de videomaker te doelen op de ophef die is ontstaan over de deelname van Israël om de oorlog in Gaza en de keuze van de EBU om die wel mee te laten doen.