Basketbalgrootheid Rinus de Jong (90) overleden, hij 'maakte' Den Bosch

Basketbaltempel De Maaspoort in Den Bosch zal zaterdagavond volstromen. Niet voor een wedstrijd van Heroes Den Bosch. Wel om afscheid te nemen van Rinus de Jong, jarenlang de grote man achter het succes van de Bossche basketbalvereniging. De Jong overleed zondagnacht op 90-jarige leeftijd.

Op zijn verzoek zal zijn uitvaart in De Maaspoort plaatsvinden. De clubleiding stemde er vanzelfsprekend mee in, ze heeft dan ook veel, zo niet alles aan De Jong te danken.

De in het Belgische Herentals geboren De Jong was jarenlang actief als speler, toen hij eind jaren zestig van de vorige eeuw een punt zette achter zijn carrière. Wegens tijdgebrek. Wist hij veel dat hij de komende decennia bijna dag en nacht betrokken zou raken bij EBBC, zoals de Bossche club toen heette. Ze werd bedreigd met opheffing: er was een schuld van 3000 (toen nog) gulden.

Basketbalbastion

Na een stevige woordenwisseling met zijn vrouw besloot De Jong zijn schouders eronder te zetten. Binnen de kortste keren zou EBBC uitgroeien tot een basketbalbastion. Dit gebeurde aan de hand van De Jong (aanvankelijk als coach en daarna 25 jaar als voorzitter), toptrainer Ton Boot en topcoach Jan Janbroers.

Er werden plannen gesmeed om Den Bosch voor langere tijd topbasketbal te bieden. Met de inbreng van Amerikanen gebeurde dat ook. Het karakter van de club veranderde wel in die tijd: van vriendenclub tot een bedrijf, maar wel een goed renderend bedrijf.

‘Godfather’ van het Nederlandse basketbal

EBBC en later Nashua en Den Bosch was alles voor De Jong. Ook andere clubs konden op zijn steun rekenen. Hij werd niet voor niets de ‘Godfather’ van het Nederlandse basketbal genoemd. Het leverde hem tal van onderscheidingen op, zoals Lid van Verdienste en Erelid van de Nederlandse Basketbal Bond, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Sportpenning van de gemeente Den Bosch.

Helaas voor hem heeft basketbal in ons land nooit die populariteit gekregen die hij had gehoopt. Misschien is het publiek wel te kritisch, heeft hij zich eens laten ontvallen. Aan De Jong zullen zaterdag waarschijnlijk alleen positief kritische woorden worden gewijd.

Twee jaar geleden maakte Rinus de Jong als 88-jarige nog een landskampioenschap met Den Bosch mee: