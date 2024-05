Te hard rijden, maar toch geen boete: agenten breiden acties uit

Politieagenten gaan vanaf woensdag niet langer voor alle snelheidsovertredingen een boete uitdelen. Wanneer je een beetje te hard rijdt, ontspring je de dans. Het is een nieuwe stap van agenten in hun strijd voor een goede regeling om eerder te stoppen met werken.

De Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) maakt het voor politieagenten mogelijk om eerder te stoppen met werken. Die regeling is in het leven geroepen vanwege het zware beroep van agent. Alleen loopt de RVU eind 2025 af en is er nog geen oplossing voor daarna. De acties moeten de minister van Justitie en Veiligheid bewegen om met een goede oplossing te komen.

"Agenten doen zwaar werk en willen eerder met pensioen, maar demissionair minister Schouten wil niet bewegen", zei Maarten Brink eerder tegen Omroep Brabant. Hij is van het Landelijk Centrum Politieacties. Agent Erwin van Raaij uit Tilburg is het helemaal met Brink eens. "We willen niet werken tot we 67 zijn. We hebben in ons werk te maken met ernstig geweld, mensen met PTSS, nachtdiensten draaien en dan de volgende dag weer vroeg op", somt hij op. "Dat is zwaar."

De politiebonden waarschuwen voor hardere acties als de minister niet met een acceptabel voorstel komt.

