Omstreden coffeeshop blijkt bouwval en blijft voorlopig dicht

De omstreden coffeeshop Caza in Tilburg blijft voorlopig dicht. Aanleiding is een bouwkundige inspectie van de gemeente en een externe adviseur. Daaruit bleek dinsdag dat de achterwand van het pand 'onveilig' is en dringend moet worden gestut en verbouwd. De gemeente heeft het pand verzegeld en geeft de eigenaar van het pand aan de Gasthuisring een week de tijd om met een plan van aanpak te komen.

De verzegeling, ofwel spoedeisende bestuursdwang, is nodig vanwege de onveilige situatie. De woordvoerder van de gemeente laat weten dat omwonenden en pandeigenaren in de buurt geen gevaar hoeven te vrezen. Het instortingsgevaar betreft uitsluitend het pand waarin de coffeeshop is gehuisvest. De gemeente verlangt van de eigenaar van het pand dat hij binnen een week duidelijk maakt hoe hij de onveilige situatie wil verhelpen. De werkzaamheden moeten vervolgens binnen drie weken zijn afgerond. "Anders doen wij dat als gemeente en is de rekening voor de eigenaar", aldus de woordvoerder. Voor alle duidelijkheid: de pandeigenaar is niet de exploitant van de coffeeshop. Caza zit in het pand als huurder. De woonruimte boven de coffeeshop staat leeg. Aanslagen

Caza zou dinsdag 21 mei eigenlijk weer opengaan voor klanten, na een sluiting van enkele weken op last van de gemeente. Aanleiding voor deze sluiting was de achtste aanslag op de coffeeshop. Bij deze reeks van geweld zijn vuurwapens en explosieven gebruikt. Reden voor de gemeente om de coffeeshop bij herhaling te sluiten. Na de laatste aanslag is behalve een sluiting ook gekozen voor het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied. Hierdoor mogen agenten in de wijde omgeving van de coffeeshop mensen preventief fouilleren. Volgens de woordvoerder blijft de politie hiermee gewoon doorgaan, ondanks dat de coffeeshop nu langer dicht blijft. Behalve sluitingen heeft de gemeente Tilburg ook beveiligers bij het pand verplicht. Een maatregel die burgemeester Theo Wetering het liefst permanent wil doorvoeren, zo zei hij eerder. Arrestaties

In april pakte de politie drie tieners op in verband met één van de aanslagen. Het gaat om een jongen (15) uit Tilburg, een jongen (16) uit Coevorden en een jongen (19) uit Amsterdam. Deze verdachten zitten nog vast.