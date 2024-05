112-nieuws: vlammen in huis • auto door brand verwoest

23.30

In de Van Heastrechtstraat in Kaatsheuvel is gisteravond het restaurant het Wapen van Kaatsheuvel blank komen te staan. Dat gebeurde na een een hevige regenbui. Het restaurant en het voorterrein stonden onder water. Met man en macht is met bezems en trekkers het water uit het restaurant geveegd.

Ook de inhoud van de toiletten was door het vele regenwater in het restaurant terechtgekomen. Hoe groot de schade is, is nog onbekend. Ook tijdens Kerstmis van het vorige jaar had het restaurant te maken met wateroverlast.