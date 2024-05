Aangehouden klimaatactivisten op Eindhoven Airport gaan vrijuit

De ruim honderd mensen die een jaar geleden meededen aan een actie van Extinction Rebellion op Eindhoven Airport, worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dit besloten. De actievoerders werden opgepakt, omdat zij zich op een verboden deel van de luchthaven bevonden.

Volgens een woordvoerder van het OM wordt de groep niet vervolgd, omdat deze betogers geen geweld hebben gebruikt en omdat zij die dag al een tijdje hebben vastgezeten.

De groep was door een gat in een hek op het terrein van het vliegveld gekropen. Eerder was al bekend geworden dat de vrouw die het hek had losgeknipt, evenmin zou worden vervolgd.

Een deel van de betogers kon niet worden geïdentificeerd. De 61 anderen waren in afwachting of hen een straf boven het hoofd zou hangen.

Mogelijk wel vervolging

In maart dit jaar demonstreerde Extinction Rebellion nog een keer op Eindhoven Airport. Ook toen werden ruim honderd deelnemers opgepakt. Een man of dertig wilde de start- en landingsbaan op. Hen wacht mogelijk een vervolging. De andere, ruim zeventig, actievoerders hoeven niets te vrezen.

Er was in maart heel veel politie op de baan voor de demonstratie van Extinction Rebellion: