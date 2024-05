Mishandelde man (73) doet aangifte: betrokkenen bekend bij politie

Een 73-jarige man heeft aangifte gedaan van een mishandeling in Sint Willebrord. De politie laat weten dat zij op de hoogte zijn en dat de betrokken personen bekend zijn. De man liet zondagavond zijn hond bij het Processiepark uit. Hij zou jongeren in het park hebben aangesproken op hun gedrag, waarna hij werd geslagen en geschopt.

Van de vechtpartij is een filmpje op social media verspreid. Op het filmpje is te zien dat er een ruzie is tussen twee volwassen personen, waar ook enkele jongeren zich mee bemoeien. De politie laat weten dat de betrokken personen bij hen bekend zijn en dat er onderzoek wordt gedaan.

Op de beelden is te zien hoe de man en een van de jongeren aan elkaars shirt trekken. Ze vallen samen door een heg, nadat het slachtoffer door een andere jongen was getrapt. Daarvoor was de man al een paar keer geraakt door anderen. Op de achtergrond is gekrijs te horen en wordt ‘stoppen, stoppen’ geroepen.

Er is een ambulance naar het park gekomen om de man naar het ziekenhuis te brengen. "Hij hield er oppervlakkige verwondingen in het gezicht aan over. De aanleiding zou een woordenwisseling geweest zijn tussen een groep jongeren en de man. Dit onderzoeken wij nog", vertelt de politie.

Verontwaardigde reactie

“Ik had er al voor gewaarschuwd, toen de gemeente Rucphen in het park een speeltuin aan liet leggen. Dat zou tot een hangplek van jongeren gaan leiden en je ziet nu wat ervan komt”, zo reageert Ad Vissenberg desgevraagd vanaf zijn vakantieadres. Hij is de fractievoorzitter van de PVV, een van de grotere partijen in de gemeenteraad van Rucphen, waar Sint Willebrord onder valt.

“Ik heb het filmpje ook gezien en ik vind het meer dan erg, absurd. Ik ben zelf zeventig en ik denk dat de man die gewond is geraakt ook oud is. We worden allemaal oud, maar dat wil toch niet zeggen dat er zo met je mag worden omgegaan?”

“De eerste raadsvergadering die ik weer ga bijwonen als ik van vakantie ben teruggekomen, ga ik dit aankaarten. Maar eigenlijk zou elke partij hiervan werk moeten maken. De man zou iets tegen de jongeren hebben gezegd, maar dan nog. Hij moet toch gewoon zijn hondje kunnen uitlaten? Dit is verschrikkelijk.”

