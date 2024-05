'Banden met scholen in Israël voorlopig verbroken door Design Academy'

De Design Academy Eindhoven bevriest de samenwerking met twee ontwerpscholen in Israël. Het besluit is genomen naar aanleiding van de oorlog in Gaza en de protesten die hierop volgden. Dit meldt Studio040.

De banden worden vanaf het herfstsemester, eind augustus, tijdelijk verbroken. Daarna wordt een beslissing genomen over het al dan niet definitief stopzetten van de banden. Het bestuur van de Design Academy Eindhoven (DAE) heeft dit besloten in samenspraak met de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht. De directie heeft studenten en personeel per mail ingelicht over de beslissing.

De twee opleidingen waarmee DAE later dit jaar voorlopig gaat breken, zijn de Bezalel Academy of Arts en Design en het Shenkar College of Engineering, Design en Art. Dit gebeurt na een landelijke oproep.

“Online circuleren verschillende petities en open brieven op social media onder kunstacademies in Nederland. Daarin wordt opgeroepen een eind te maken aan de samenwerking met onderwijsinstellingen die actief betrokken zijn bij de oorlog in Gaza of die de oorlog steunen”, zo schrijft de directie in de e-mail.

'Diep multicultureel'

De DAE-directie laat in de mail ook weten een ‘diep multicultureel instituut’ te zijn en dat er binnen de opleiding veel verschillende zienswijzen zijn op het huidige conflict in Gaza. Daarom is het volgens de directie belangrijk rekening te houden met elkaars achtergronden en perspectieven. De directie heeft tegenover Studio040 het tijdelijk opzeggen van de samenwerking nog niet bevestigd.

Ook de Technische Universiteit Eindhoven behoort tot de opleidingen die zijn gevraagd om banden met Israëlische onderwijsinstituten te verbreken. Zover is de TU-leiding nog niet gegaan, een tentenkamp op de campus van de universiteit gaat vooralsnog door. Eerder lieten bedrijven in de Brainportregio, Eindhoven en omgeving, weten dat ze geen aanleiding zien om met Israëlische ondernemingen te breken.