In 21 seconden een rechtszaak: hier werken ze snel de achterstanden weg

Een kotsende Roemeen, een scheurende moeder en een Belg die dringend zijn poes moest ophalen. Ze kwamen allemaal de politie tegen en werden op de bon geslingerd. Maar de boete betalen, dat mislukte. En dus belandde alles uiteindelijk bij de rechtbank in Bergen op Zoom. Daar werden deze week stapels achterstallige zaken in sneltreinvaart behandeld.

De reeks zaken in Bergen op Zoom start met een Brusselse moeder die haar boete niet heeft betaald. "Ik was op familiebezoek in Rotterdam en toen hoorde ik dat mijn kind ziek was. Ik raakte in paniek", zegt ze in het Frans. Ze sprong in de auto. Met 180 kilometer per uur scheurde ze in de ochtendspits over de A16, terug richting België.

De bezorgde vrouw had pech. De politie zag haar voorbij zoeven bij Zevenbergschen Hoek. Ze kreeg een dikke bon en ze raakte haar rijbewijs vier maanden kwijt. Maar die boete bleef openstaan. Nu is het aan de kantonrechter in Bergen op Zoom om te beslissen wat ermee moet gaan gebeuren.

Gevaar

De officier van justitie denkt er niet anders over, na haar verhaal. "Het is begrijpelijk dat u zo reageerde als moeder, maar u kan er anderen mee in gevaar brengen." De kantonrechter is het daarmee eens. Hij legt een boete op van 1450 euro. Te betalen in maandelijkse termijnen, want ze heeft het niet al te breed.

De Brusselse automobiliste had de uitnodiging voor deze rechtszaak via de post gekregen. Maar het overgrote deel van de 190 verdachten dat is opgeroepen voor de rechtszaak, is onvindbaar. Ze zijn verhuisd, hebben geen bekend adres of wonen in het buitenland. Er zijn ook mensen die de boetes negeren. Maar niemand komt ermee weg.

Poes ophalen

De rechtbank wil wel graag rechtszaken afhandelen. Anders stapelen ze zich op, terwijl de doorlooptijden al laag zijn. Alle rechtbanken kampen daarmee.

Tijdens het behandelen van de 190 zaken, blijven de 35 stoeltjes in de zaal leeg. Om en om kijken de officier, rechter en griffier even op de gang of er verdachten zijn. Niemand. Het tempo kan omhoog.

De officier van justitie, rechter en griffier vliegen door de dossiers heen. Soms citeert de rechter de uitleg van automobilisten over waarom ze zo hard reden. "Ik moest mijn poes ophalen", en: "ik wilde op tijd bij mijn ouders zijn". Een ander verklaarde medicijnen te moeten ophalen voor zijn vriendin.

Druppel op gloeiende plaat

Alles wordt afgehandeld, vooral simpele verkeerszaken en openbare dronkenschap. Processen duren 24 seconden, 25 seconden. Eentje zelfs maar 21 seconden, leert een blik op de stopwatch. Er komen boetes voorbij van 400 euro tot zo'n 1600 euro. Er is een enkele vrijspraak gedaan, voor wildkamperen in Strijbeek.

Op een totaal van ruim 74.000 kantonzaken in Zeeland West Brabant (in 2022) zijn deze 190 dossiers een druppel op de gloeiende plaat maar alle beetjes helpen.

'Smerig'

De bode kondigt plotseling een verdachte aan. Er verschijnt een Roemeen in korte broek. Hij sliep vorig jaar zomer op straat in Steenbergen. Daar zou hij geplast en overgegeven hebben. "Klopt. Mijn schuld. Ik had te veel gedronken", zegt de man. "Heel smerig", zegt de officier. De rechter legt 250 euro boete op.

De man accepteert het en geeft zijn nieuwe adres door. "Fijne dag", zegt de Roemeen respectvol richting de rechter. En weer is de zaal leeg en wordt een stapel dossiers behandeld, zonder verdachten.