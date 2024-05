Twee keer flinke waterschade maar restaurant zit niet in de put

"Frappant", zo beschrijft manager Orban Reith de situatie de waterschade die zijn restaurant Het Wapen van Kaatsheuvel dinsdagavond opliep. Het is de tweede keer binnen een halfjaar dat de zaak blank staat. Met Kerstmis ging het al eerder fout. Toen was een kapot gemaal van het waterschap de vermoedelijke dader. De huidige schade is het gevolg van een hevige regenbui.

De trekkers en de bezems staan nu werkloos tegen de muur van het restaurant. Dat was dinsdagavond wel anders, toen was het alle hens aan dek voor de medewerkers van het restaurant. Rond acht uur 's avonds viel een flinke regenbui in de omgeving van Kaatsheuvel. "Een kwartier later kreeg ik een melding dat in het restaurant het water omhoog kwam. Het kwam uit de schrobputjes en de wc's. Binnen een kwartier stond er zeker twintig centimeter water in het restaurant. Op straat liepen de putten ook over. Het was niet alleen regen, maar ook rioolwater. Ook onze vetput stroomde over op ons terras", vertelt Orban.

"Onze gasten hadden alle begrip en wilden geen natte voeten"

Op dat moment had het restaurant zo'n veertig gasten voor het diner. "Wij zagen al aankomen dat het fout zou gaan aflopen. We hebben de mensen gevraagd om af te rekenen en ergens anders te gaan zitten. Dat hebben ze gedaan. Dat was natuurlijk niet leuk, maar de mensen hadden wel begrip. Ze zagen het al aankomen. En hadden geen zin in natte voeten." Zo goed en zo kwaad als het kon hebben de medewerkers het water op het terras en in het restaurant weggeveegd. Inmiddels was de brandweer bij het restaurant aangekomen. Brandweerlieden begonnen direct met het wegpompen van het water. De hoogte van de schade is nog niet duidelijk. "Er heeft overal 20 tot 25 centimeter water gestaan. De vloeren en de kozijnen zijn verzadigd. Dat is al een flinke kostenpost. Ook het verwijderen van het vet op het terras zal nog in de papieren gaan lopen."

"Er staan een paar drukke pinksterdagen voor de deur."

De wateroverlast van dinsdagavond kwam Orban bekend voor. "Met Kerstmis liep het restaurant ook vol water, toen was waarschijnlijk het gemaal van het waterschap de oorzaak. Dat wordt nog onderzocht. Het is frappant dat het weer gebeurt." Via Facebook heeft het restaurant al laten weten dat er in ieder geval geluncht kan worden, maar wel in een andere ruimte. "We proberen ook het restaurant weer zo snel als mogelijk open te krijgen. Er staan een paar drukke pinksterdagen voor de deur. Het gaat ons lukken. We geven niet op."

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision