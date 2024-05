Wiskundewonder Jurgen werd op zijn zolderkamer een internetsucces

Duizenden uren heeft hij doorgebracht met rekenen in een zolderkamertje. Wiskunde-goeroe Jurgen de Bont uit Teteringen heeft precies 15.000 opdrachten opgelost, samen met twee collega's. Hij heeft de opdrachten, inclusief uitleg, online geplaatst voor studenten. "Het is monnikenwerk."

"Dit is waar de magie plaatsvindt", zo laat Jurgen stralend zijn zolderkamer zien. Gewapend met vier beeldschermen, twee webcams en stapels boeken, leeft hij zich uit. Of zijn vrouw dat ook allemaal goed vindt? "Dan heeft ze rust", grapt de wiskundegek. Tien jaar is de vakidioot al met het platform bezig. Op Wiskunde.net zijn alle opdrachten die bovenbouwleerlingen voor school moeten maken uitgewerkt met uitlegfilmpjes. "We zijn soms drie kwartier bezig met het maken van een video voor één opdracht."

"In de klas is het vaak onrustig."

De Stelling van Pythagoras of de abc-formule, geen opdracht is te ingewikkeld voor de drie rekenwonders. "Je docent zie je maar drie uur per week. Het is ook vaak onrustig in een klas", verklaart de docent. De website is er 24/7. Zenuwachtige tieners zwoegen sinds dinsdag op de Centrale Eindexamens. "Het geeft ontzettend veel voldoening. Leerlingen sturen soms berichtjes dat ze door ons hun eindexamen hebben gehaald", glundert hij.

"Het mooiste vak van de wereld.'

Of wiskunde ook een beetje sexy is? "Het is het mooiste vak van de wereld." Hij vult aan: "Onderwijs is niet het meest leuke wat leerlingen doen, maar ik merk dat ze heel blij zijn dat ze de video's hebben. Ze halen betere rapportcijfers." De website heeft inmiddels 25.000 leden. De gepassioneerde docent doet het allemaal naast zijn driedaagse baan bij het Luzac College. De digitale snelweg overbrugt afstanden. Hij krijgt hulp van de gepensioneerde docent Martijn Cleassens die op Mallorca woont en de Fries Bob Pruiksma.

"Zit nog heel veel op zolder."

Of Jurgens rekenmachine nu eindelijk de kast in kan? Nee, want na de lesmethode 'Getal & Ruimte' zijn nu de boeken van 'Moderne Wiskunde' aan de beurt. De eerste 2500 video's zijn alweer af. Scholieren kunnen dus op hem blijven rekenen. "Ik zit nog heel veel op deze zolderkamer", lacht Jurgen.