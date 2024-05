Drugslab met hoog 'Undercover'-gehalte opgerold, bewoner aangehouden

In een schuur aan de Huijgevoort in Middelbeers is een groot drugslaboratorium gevonden. De politie vond er ketels, vrieskisten en vaten met chemicaliën voor het maken van XTC-pillen. In de schuur zijn ook hennepkwekerijen aangetroffen. De politie heeft een van de bewoners van het pand gearresteerd.

Netbeheerder Enexis trok aan de bel toen het stroomverbruik op dat adres heel hoog bleek te zijn. De politie ging controleren en ze vond behalve de hennepkwekerijen dus ook het drugslab.

In de schuur werd een grote hoeveelheid MDMA gevonden die normaal gesproken gebruikt wordt voor het maken van XTC-pillen. Er waren ook twee ruimtes in de schuur waar plek was voor 1800 hennepplanten elk. Een deel van de hennepplanten was volgens de politie net geoogst. Een zo'n kwekerij levert ongeveer 50.000 euro per oogst op.

Brabant Water en Enexis zijn ook naar het huis gekomen om het water en het stroom af te sluiten. Deze zijn volgens de politie illegaal afgetapt voor de hennepkwekerijen.

Het is niet duidelijk of de persoon die is aangehouden een van de bewoners is van het huis of in het lab aan het werk was. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is nog tot donderdag bezig om het lab en de kwekerijen te ontmantelen.

