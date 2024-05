Ynske heeft afgebrande hondenschool herbouwd: 'Een Hassing geeft niet op'

Een houten hekje is alles wat er nog over is van hondenschool Quna in Waalre. Dit nadat het kantoortje in januari vorig jaar tot op de grond toe afbrandde. Door brandstichting met vuurwerkbommen ging het onderkomen van de school, verscholen in de bossen, in vlammen op. Een boom met een zwartgeblakerde stam is anderhalf jaar later nog steeds de stille getuige van de vuurzee. De daders zijn nooit opgespoord.

"Een echte Hassing is strijdbaar en geeft nooit op", zegt eigenaresse Ynske Hassing strijdvaardig, terwijl ze in een weiland staat omringd door spelende en rondrennende honden. Anderhalf jaar na de brand draait de school weer op volle toeren. Overdag is Ynske druk met de hondenuitlaatservice en laat ze de viervoeters heerlijk rennen en ravotten in een groot weiland bij de school. In de avonduren geeft Ynske cursussen over hoe mensen het beste met hun hond kunnen omgaan.

"Nieuwe containers zijn hufterproof."

Een nieuw kantoor komt er niet meer. In plaats daarvan heeft ze nu twee grote containers waarin de spullen van de school zijn opgeslagen. "Die zijn hufterproof en kun je niet zomaar in brand steken", zegt Ynske.

De hufter proef containers (foto: René van Hoof)

De brand was een enorme tegenslag voor de school. Honden zijn de grote passie van Ynske, van kinds af aan. De schade door de brand was tienduizend euro. Voor de school is dat veel geld. Dankzij crowdfunding is er vijfduizend euro ingezameld. De resterende vijfduizend euro moet ze zelf ophoesten. Wie er achter de brandstichting zaten, is een groot raadsel. Omdat de school afgelegen in de bossen ligt, konden de daders onopgemerkt hun gang gaan. Daarom is er nu gekozen voor twee containers die hufterproof zijn. Ynske is inmiddels weer helemaal druk met haar grote passie: honden. Tussen de twee containers komt alleen nog een overkapping, om bij slecht weer te kunnen schuilen.

"Mensen moet ik meer leren dan honden."