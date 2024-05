Motorrijder rijdt huis binnen met vuurwapen in de hand

In Helmond is donderdagochtend rond vijf uur iemand op een motor met een vuurwapen in de hand een huis binnen gereden. De bestuurder zou eerder die ochtend vlakbij op een auto geschoten hebben. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd en is op zoek naar de motorrijder.

De motor ligt in de hal van het huis en is daar heel vermoedelijk gecrasht nadat de bestuurder geschoten had op een auto vlakbij in de straat. Het lijkt erop dat het tijdens een vluchtpoging misging, waardoor de bestuurder het huis binnen reed. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt.

Schoten in de buurt

De bewoner van het huis aan de Van den Dungenstraat zag dat de motorrijder een vuurwapen bij zich had. Vervolgens ging de bestuurder er te voet vandoor richting het Weverspark. Naar de vermoedelijke schutter wordt door de politie gezocht.

Op zo'n 150 meter afstand van het huis vandaan staat een auto waarvan de ruiten aan beide kanten zijn gesneuveld. Ook die auto wordt momenteel onderzocht. Buurtbewoners hebben vlak voor de crash ook schoten gehoord, meldt een woordvoerder van de politie.

"Het is een bijzonder verhaal en we weten niet wat er precies is gebeurd, dat onderzoeken we nu", aldus de woordvoerder.

De forensische opsporing en de recherche doen onderzoek in de straat en in het huis. De omgeving is tijdelijk afgezet.