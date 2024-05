Pakketjes niet thuis bezorgd, maar bij pakketpunt gedumpt: 'Kan echt niet'

Inwoners van Bakel hebben al weken problemen met pakketjes die niet worden bezorgd. Tientallen mensen laten weten dat bezorgers niet aanbellen, terwijl ze thuis op hun bestelde spullen zitten te wachten. De pakketjes worden zonder pardon naar een afhaalpunt in Helmond gebracht, zo'n tien kilometer verderop. "Dit kan echt niet."

Frustrerend, vindt Hanneke. Want veel van die pakketjes heeft ze hard nodig. "Mijn man is ongeneeslijk ziek en wij krijgen iedere drie maanden pakketten met medische hulpgoederen opgestuurd. Die hebben we direct nodig. Er zit ook tape om de doos om aan te geven dat er een medisch hulpmiddel inzit, maar zelfs dan valt het kwartje bij de bezorgers blijkbaar niet", zegt ze. "Dit kan echt niet."

De pakketjes worden zonder pardon naar een pakketpunt in Helmond gebracht. "Dat is nog een behoorlijk eind rijden. In Gemert en Beek en Donk zijn ook pakketpunten, dat is veel dichterbij."

Hanneke van Asten-Beekmans is een van de vele mensen die er helemaal klaar mee is. Keer op keer worden haar pakketjes niet bezorgd. "Ik zie de chauffeurs gewoon voorbijrijden", vertelt ze. "Een paar seconden later krijg ik vervolgens een mail dat ik niet thuis was. Maar dat was ik wel."

Hanneke blijkt niet de enige te zijn met dit probleem. Suzanne, die ook in Bakel woont, plaatste deze week een oproep op Facebook met de vraag of meer mensen geen pakketjes bezorgd krijgen. "Ik kreeg de melding dat ze mijn pakket niet konden bezorgen. Onzin, want het paste gewoon door de brievenbus", schreef Suzanne.

Opmerkelijk is dat de pakketjes zonder pardon worden afgeleverd bij een pakketpunt in Helmond, een scooterwinkel. Volgens de bezorgde inwoners van Bakel zou het daar vol liggen met onbezorgde spullen. Dat zag Hanneke ook met eigen ogen: "De ruimte lag bomvol met pakketten."

Het betreffende pakketpunt in Helmond laat weten dat het inderdaad de laatste weken extra druk is met pakketjes. Dat komt volgens een medewerker doordat het pakketpunt in Bakel enige tijd geleden is opgeheven. Omdat zij de postbus van het opgeheven pakketpunt hebben overgenomen, zouden pakketten die naar een punt in Bakel moeten, automatisch naar de scooterwinkel in Helmond worden gestuurd.

Veel van de inwoners zeggen dat ze het probleem hebben gemeld met PostNL, maar zonder succes.

Reactie PostNL

PostNL stelt op haar beurt dat ze helemaal geen klachten heeft ontvangen. "We hebben wel een handjevol klachten gekregen over het verdwijnen van het pakketpunt in Bakel. Die mensen zijn niet blij dat ze nu naar Helmond moeten. We zijn druk bezig met het regelen van een nieuw pakketpunt." Volgens een woordvoerder van PostNL is er echter geen enkele klacht binnengekomen over pakketjes die niet worden bezorgd terwijl de klanten wel thuis zijn.

"In onze app kunnen klanten ook aangeven waar het pakketje heen mag, als ze niet thuis zijn. Bijvoorbeeld naar de buren of naar de pakketautomaat in Helmond", zegt PostNL. Ze roept klanten met klachten op dat te melden bij de klantenservice. "Klachten die alleen via social media binnenkomen, registreren we niet. Wel krijgen klanten ook daar advies het probleem te melden bij de klantenservice."

Er is regelmatig gedoe met pakketten in Brabant. Op een eerdere oproep van Omroep Brabant over problemen met pakketten kwamen in drie dagen tijd meer dan tweehonderd klachten binnen. Zo raakte pakketten zoek, werden bestellingen in de stromende regen voor de deur gelegd en zetten bezorgers zelf hun handtekening voor aangetekende post.