Ellende met pakketjes die niet worden bezorgd: 'Meteen naar het afhaalpunt'

"Hebben meer mensen slechte ervaringen met PostNL? Bijna alle pakketten gaan meteen naar het afhaalpunt zonder dat ze eerst bij ons langs komen." Dit bericht plaatste Richard Danklof uit Rijen op sociale media. Hij was zeker niet de enige. Al snel had hij meer dan honderd reacties.

"Is er überhaupt een bezorger bij ons in het dorp?", vraagt Richard zich af. "Mijn vriendin is altijd thuis. Dus pakketten kunnen gewoon bij ons thuis bezorgd worden. Maar we krijgen standaard de melding ‘We hebben u gemist’ en het pakket gaat meteen naar het afhaalpunt."

Met alle niet bezorgde pakketjes, zou je verwachten dat het een drukte van jewelste is bij het ophaalpunt in Rijen en dat is het ook. Afgelopen zomer meldden we nog dat de pakketjes er letterlijk voor het oprapen lagen. De winkel was toen nog gesloten, dus de chauffeur van PostNL had ze maar gewoon op de stoep gezet en was weer vertrokken.

Soms gaat het ook goed, blijkt uit de reactie van Nicole: "We hebben vaak een vaste bezorger, een superaardige jongen! En als we niet thuis zijn, ligt het pakketje netjes bij de buren of bij anderen in de straat.”

En Richard is niet de enige, blijkt na de oproep op Facebook. Bo reageert: "Ik dacht dat de bezorgers te lui zijn om in een appartementencomplex te bezorgen." Ook Bo was thuis en kreeg een melding dat haar pakket bij het ophaalpunt wordt bezorgd. Gerda schrijft: "Ik heb hetzelfde gehad, drie weken geleden. En nu ben ik weer een pakketje kwijt."

"Je moet er maar eens binnenlopen", zegt Richard nu over het afhaalpunt in de Hoofdstraat in het centrum van het dorp. "Als je er binnen komt, struikel je over de pakketten. Je schrikt je kapot."

Dat blijkt mee te vallen als we een kijkje nemen. Inderdaad zitten de rekken in de winkel propvol, maar voor de rest maakt de winkel een redelijk opgeruimde indruk. We zijn een dag te laat, blijkt. "Je had hier gisteren moeten zijn, toen stond het hier bomvol", zegt de vriendelijke medewerker. "De pakketten stonden vanaf de ingang tegen de balie opgestapeld." Toch al snel drie bij twee meter vol met postpakketten.

Als we vertellen dat we van Omroep Brabant zijn, is de medewerker resoluut: geen camera’s, geen interview. "Dat heeft me de vorige keer gezeik opgeleverd." Wel wil hij kwijt dat hij baalt van de situatie, omdat hij in boze berichten op Facebook op de situatie wordt aangesproken. "Hij kan er ook verder niets aan doen", zegt Richard: "PostNL regelt dit zo en hij wordt overspoeld."

PostNL laat vrijdagmiddag weten niet op de situatie in Rijen te kunnen reageren. "In deze drukke periode is het ook bij veel PostNL punten extra druk." Met het afhaalpunt in Rijen heeft het bedrijf volgens een woordvoerder goed contact: "En als er in drukke periodes extra acties nodig zijn, dan bespreken we dat." Verder hoopt PostNL dat mensen als er problemen zijn contact opnemen: "Dan kunnen wij de zaak bekijken en indien nodig actie ondernemen."

